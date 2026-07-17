Moneta, politica industriale cercasi

C'è un tesoro che l'Italia sembra aver dimenticato. Le società a controllo pubblico quotate a Piazza Affari sono cresciute più del listino principale in questa prima parte dell'anno, dimostrando la loro capacità di attrarre capitali e competere sul mercato. Con questa fotografia apre il nuovo numero di Moneta, in edicola domani in allegato con Il Giornale, per capire come proprio da qui possa partire una nuova strategia di rilancio. Un tema approfondito anche dall'ex ministro dell'Economia Giovanni Tria, mentre l'editoriale del direttore Osvaldo De Paolini lancia un allarme: senza nuove imprese che si quotano, la Borsa rischia di perdere definitivamente il suo ruolo di leva per la crescita del Paese.
Sguardo anche ai grandi dossier. A partire dal risiko bancario, dove il mercato sembra aver già espresso le proprie preferenze sugli esiti delle operazioni in corso, ben prima delle decisioni definitive dei protagonisti. Sul fronte industriale, il settimanale accende i fari sul comparto auto e sui costi della transizione green imposta da Bruxelles. Una zavorra verde per la competitività europea, così come viene definita dal presidente di Elica. I vertici di Icop raccontano invece obiettivi e prospettive dell'Ops lanciata su Trevi, in un'operazione destinata a ridisegnare gli equilibri del settore.
Sul fronte investimenti e risparmio, non mancano opportunità e rischi. L'attenzione si rivolge da una parte ai movimenti valutari, in particolare alla possibile mina yen in Borsa, e dall'altra alla sbornia fotonica alimentata dalla rivoluzione IA. Ma anche alla tendenza sempre più diffusa qui in Italia dei buoni sconto.E ancora, il mondo del lavoro, dove il settimanale mette sotto la lente il paradosso di dipendenti pubblici sempre più poveri di welfare, e quello dell'agricoltura, con il primato italiano nel biologico frenato da una burocrazia che, come denuncia Coldiretti, rischia di penalizzare proprio uno dei settori più competitivi del Made in Italy.
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