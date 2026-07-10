Moneta, Revolut pronta all'assalto

Mentre il mercato segue da vicino il risiko bancario, un'altra sfida è iniziata lontana dai riflettori: quella delle neobanche digitali, capitanate da Revolut, che stanno conquistando sempre più clienti italiani e mettendo sotto pressione gli istituti tradizionali. È uno dei temi centrali del nuovo numero di Moneta, in edicola domani in allegato con Il Giornale, che analizza come il fintech stia ridisegnando gli equilibri del settore e quali scenari potrebbero aprirsi nei prossimi mesi. Naturalmente, spazio anche alle grandi manovre della finanza, a partire dall'offensiva di Unicredit su Commerzbank e ai possibili sviluppi di un risiko destinato a cambiare il volto del sistema bancario europeo. Riflettori puntati anche su Monte dei Paschi, con la riunione del consiglio di amministrazione del 16 luglio che potrebbe segnare una nuova fase per Rocca Salimbeni. L'editoriale del direttore Osvaldo De Paolini affronta il ruolo delle banche nel sostegno all'economia reale, prendendo spunto dall'iniziativa di Banca Generali dedicata alle Pmi e lanciando un appello alla politica affinché accompagni con misure concrete la crescita del sistema produttivo. Un tema che trova ulteriore approfondimento nell'intervista esclusiva a Giuseppe Pasini, presidente di Confindustria Lombardia, che mette in guardia dai rischi di una gestione troppo centralizzata dei fondi di coesione tra Bruxelles e Roma.

Lo sguardo si allarga poi allo scenario internazionale con un'indagine sul traffico del fentanyl e dei suoi precursori, una filiera multimiliardaria che parte dall'Asia e alimenta il mercato globale della droga. Non mancano gli approfondimenti dedicati alle tasche degli italiani: dalle bollette di luce e gas, che possono pesare centinaia di euro in più a causa della scarsa propensione a cambiare fornitore, fino al costo sociale ed economico dell'evasione dell'Rc auto e moto.

Tra gli altri servizi, il rapporto tra alimentazione e salute con il progetto sperimentale di Coldiretti che porta i mercati contadini negli ospedali e, in vista dell'estate, un viaggio nel mondo delle vacanze extra-lusso, tra esperienze sempre più esclusive e nuove tendenze del turismo di alta gamma.