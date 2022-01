Età, assegno e limiti: cosa può cambiare sulle pensioni

Anno nuovo, vecchi problemi: la tematica sulla riforma delle pensioni è una delle più calde sul tavolo del governo emergenza Covid a parte. Il confronto proseguirà fino al 7 febbraio, dopodiché si dovrebbero tirare le somme.

Ecco le posizioni

Innanzitutto, si cerca un'intesa con i sindacati per evitare ripercussioni negative in futuro qualora non si raggiungessero gli obiettivi raggiunti: per questo motivo, si prospetta la strada del contributivo come ha fatto intendere il premier Draghi nella conferenza stampa di fine anno elencando i quattro punti cardine della riforma: " maggiore flessibilità in uscita, un sistema che garantisca un certo livello di pensioni per i giovani e per coloro che hanno un’attività precaria, le iniziative per la previdenza complementare, le misure per evitare che sia punito chi, una volta in pensione, continua a lavorare ", si legge su Pensionioggi. Ormai da anni si chiede un'uscita dal mondo del lavoro a partire dai 62 anni e con 41 di contributi indipendentemente dall'età. Da definire, invece, la pensione di garanzia per i giovani e il riconoscimento del lavoro familiare e casalingo.

"Servono tre linee d'azione"

" Questo primo incontro è la prosecuzione del lavoro che abbiamo impostato con il metodo del dialogo sociale e che deve portare in tempi relativamente brevi ad interventi di riforma " su tre linee di azione, ha affermato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando. La prima riguarda la " flessibilità legata alla natura contributiva e all'equilibrio finanziario del sistema che deve tenere conto delle diverse aspettative di vita, delle caratteristiche del lavoro, del lavoro di cura e domestico delle donne; la seconda è quella della prospettiva del sistema" , spiega Orlando, quindi cosa succede a una grossa fetta di lavoratori che per vari motivi arriva all'età pensionistica con importi che rischiano di essere inadeguati. " La terza questione è quella relativa al funzionamento del sistema integrativo e complementare ".

Positivo il giudizio di Cgil Cisl e Uil al termine dell'incontro " che ci aiuta ad entrare nel vivo del confronto per cambiare e riformare il sistema pensionistico italiano " ha dichiarato a Radio Anch'io il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra. " Abbiamo incardinato questo percorso su tappe precise, definendo tavoli tecnici per affrontare le priorità che abbiamo da mesi indicato nella nostra piattaforma sindacale" , ha proseguito.