Su Moneta il piano Flacks per l'Ilva

La lunga e tormentata saga dell'ex Ilva potrebbe aggiungere presto un nuovo capitolo decisivo e il nuovo numero di Moneta, in edicola domani con Il Giornale, delinea quale potrebbe essere. In un'intervista esclusiva, Michael Flacks, numero dell'omonimo fondo americano che guarda con crescente interesse al gruppo siderurgico, racconta scenari, criticità e possibili soluzioni per una partita cruciale per l'industria nazionale. Ma il cambiamento riguarda anche i vertici di Consob e Antitrust. Il settimanale analizza i nomi in campo, le trattative e gli equilibri politici che accompagneranno la scelta dei nuovi vertici delle due authority. Il tutto mentre il sistema bancario è in pieno fermento: dai possibili colpi di scena attorno a Unicredit, impegnata anche sul fronte tedesco per Commerzbank, fino ai protagonisti meno visibili ma determinanti delle grandi operazioni finanziarie, ovvero studi legali e consulenti i cui incarichi e compensi rimangono avvolti dalla massima riservatezza.

Sul fronte macroeconomico intanto torna la preoccupazione dell'inflazione. L'editoriale del direttore Osvaldo De Paolini analizza le ultime posizioni di Bce e Fed e le possibili conseguenze sull'economia reale, tra consumi e investimenti che rimangono prudenti e una crescita che procede a ritmo ridotto.

Spazio anche alle trasformazioni del lavoro. L'ingresso sempre più massiccio dei robot nelle aziende apre infatti interrogativi. Moneta fotografa lo stato dell'arte e prova a delineare gli scenari futuri di una rivoluzione già iniziata. Il viaggio prosegue in uno dei comparti simbolo del Made in Italy: il florovivaismo, settore strategico ma alle prese con nuove pressioni. A raccontarne sfide e prospettive è Mario Faro, dirigente di Coldiretti.

In vista dell'estate, riflettori puntati anche sul turismo di alta gamma con un approfondimento sul brand internazionale Nikki Beach. E poi un ritratto dell'ex governatore della Banca d'Italia, Antonio Fazio, che viene raccontato attraverso le sue intuizioni e la sua lettura del destino italiano all'interno dell'euro.