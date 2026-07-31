Domani su Moneta lo speciale casa. Le strategie di Ita e il nodo dell’Ilva

La casa resta il grande amore degli italiani. Tra nuove regole, tecnologie intelligenti e investimenti strategici, il nuovo numero di Moneta, in edicola domani con Il Giornale prima della pausa estiva (tornerà in edicola il 5 settembre), offre un viaggio nel mattone del futuro, affrontando anche la questione calda della direttiva europea sulle case, su cui fa il punto, in un’intervista esclusiva, il presidente di Confedilizia. L’editoriale, invece, accende i riflettori sul tema della tassazione, dalla casa fino al bollo auto. Il settimanale racconta anche le grandi sfide dell’industria italiana: dalle strategie di Ita Airways al valore strategico di Fincantieri, passando per il nodo ancora irrisolto dell’ex Ilva di Taranto. Oltreoceano, invece, si scopre come Starbucks stia cambiando pelle, trasformandosi da regno dei frappuccini a laboratorio di innovazione software grazie all’intelligenza artificiale. Mentre nel mondo della finanza nascono fondi che scelgono di tenere fuori SpaceX, il colosso spaziale di Elon Musk protagonista di uno storico debutto a Wall Street. E poi, passioni capaci di creare valore: il turismo enogastronomico, sempre più motore dell’economia italiana, e il ritorno dei jukebox d’epoca, diventati oggetti di culto nelle aste internazionali.