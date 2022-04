Arrivano le lettere del Fisco sul Superbonus: cosa accadrà

Prova del nove per il Superbonus: scattano i controlli nonostante le proroghe e, come abbiamo visto sul Giornale.it, l'ok alla quarta cessione del credito " a patto che ci sia il vincolo della responsabilità solidale con il committente ", come spiegano gli esperti in materia di bonus edilizi. A proposito, c'è anche il bonus casa ma bisogna fare attenzione sia che si tratti di privati, partite Iva o soggetti Ires.

A chi arriva la lettera del Fisco

L'orientamento dell'Agenzia delle Entrate in materia è molto chiaro: andrà bloccata sul nascere eogni richiesta di bonus nel caso in cui il credito fiscale dovesse essere di dubbia provenienza. Come spiega Investireoggi, a quel punto le lettere del Fisco non arriverebbero ai proprietari che hanno deciso i lavoari ma ai tecnici professionisti asseveratori che sarebbero chiamati a rispondere presente sui controlli preventivi dando tutta una serie di informazioni e documenti per poter sbloccare il passaggio ai crediti fiscali.

Quali sono le pene

Nel caso specifico, con il Superbonus 110% sarà compito del professionista avvisare chi gli commissiona i lavori. Inoltre, le sanzioni sono state inasprite rispetto al recente passato con l'asseveratore dei lavori che rischia grosso: le multe possono arrivare addirittura a 100mila euro ma si rischia il carcere, è prevista una reclusione fino a 5 anni se si dichiara e attesta il falso. Tutto questo accade mentre molti cantieri legati al Superbonus fanno fatica a proseguire e concludere i lavori sia per l’alto costo delle materie prime dovuto alla crisi ucraina ma anche per i problemi di approvvigionamento collegati al periodo storico che stiamo vivendo.

"Cessione gran passo in avanti"