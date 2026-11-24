Fino a 4500 euro a copertura delle spese sostenute nel corso del 2025, a cui si aggiunge un ulteriore contributo fino a 500 euro per le attività che nello stesso periodo hanno effettuato consegne a domicilio di quotidiani e periodici.

Sono questi gli importi del Bonus edicole 2026, misura straordinaria di sostegno al settore dell’editoria, rivolto ai negozi di rivendita esclusiva di giornali e riviste che da oggi ha aperto la finestra per presentare le domande.

Ma chi può beneficiare del contributo, quali costi possono essere recuperati e come si presenta la domanda?

Vediamo di cosa si tratta.

Cos’è e chi può richiederlo

Il bonus edicole è stato introdotto il 30 luglio 2026 con Dpcm e introdotto con il provvedimento del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria del 13 ottobre 2026 recante “l’individuazione degli interventi straordinari a favore della filiera dell’editoria per l’anno 2026 e la ripartizione delle risorse ad essi destinate, pari complessivamente a 57 milioni di euro a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria”.

I fondi sono stati così ripartiti:

Euro 10 milioni per i contributi alle edicole;

Euro 500.000 per il contributo a favore dei c.d. “punti vendita in via non prevalente” di quotidiani e periodici;

Euro 1,5 milioni per il contributo alle imprese di distribuzione di quotidiani e periodici;

Euro 45 milioni per il contributo per le copie cartacee vendute nell’anno 2024 a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Dei 10 milioni per i contributi alle edicole, 9 milioni sono destinati al rimborso delle spese sostenute e uno da 1 milione riservato alle consegne a domicilio.

La misura è riservata alle imprese che esercitano l’attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste che siano iscritte nel Registro delle imprese con il codice Ateco 47.62.10 come attività primaria o prevalente.

Inoltre, devono essere soddisfatti ulteriori due requisiti: l’impresa non deve essere sottoposta a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale e, qualora impieghi lavoratori dipendenti, deve essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

L’agevolazione viene infine riconosciuta in regime de minimis, nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.

Quali spese sono accettate e come presentare la domanda

Come anticipato, il bonus è un contributo a copertura dell’80% delle spese sostenute nel 2025, fino ad un massimo di 4.500 euro. Tra le spese ammesse ci sono i costi per affitto, tributi, utenze, Pos, registratori di cassa, attrezzature tecnologiche, assicurazioni e assistenza contabile.

Sono inoltre previste delle maggiorazioni pari al 20% nel caso in cui si sia aperto o rilevato un’edicola e del 10% per chi ha garantito l’apertura domenicale, infine, per le consegne a domicilio è previsto inoltre un contributo di 4 euro per consegna, fino a 500 euro.

La domanda va presentata online su impresainungiorno.gov.it, da oggi sino alle 17 del 22 dicembre 2026, utilizzando Spid, Cie o Cns e la firma digitale.

In caso di errori è possibile inviare una nuova istanza entro la scadenza. Le risorse saranno ripartite tra gli aventi diritto e chi riceve il bonus dovrà mantenere l’attività per almeno 12 mesi, pena la possibile restituzione del contributo.