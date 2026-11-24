Chissà dove si nascondono le femministe quando servono. Forse considerano l’Afghanistan una meta troppo esotica per curarsi delle nefandezze talebane. Nemmeno la decisione di cancellare i nomi delle donne dai documenti ufficiali (prescrizioni mediche e cartelle cliniche comprese) le indigna. Quei nomi, nella provincia di Balkh, sono sostituiti, quando va bene, con il sostantivo «bibi», che significa «donna anziana», e, quando va male, con nomi di animale come «capra». Forse pensano che qui, in Occidente, non accadrà mai. Probabile. Ma cancellare il nome a una donna è poi così diverso dal nasconderne il volto sotto un burqa o un niqab? O obbligarla a matrimoni combinati? O esporla al giudizio di un tribunale della sharia? O segregarla in casa e vietarle di lavorare e di imparare la lingua del Paese che la ospita? Eppure tutto questo, l’islam lo ha già reso realtà nel nostro Occidente.