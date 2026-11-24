L’Honduras ha convinto la giuria, la Colombia i viaggiatori in attesa di un volo a Fiumicino. Sono le due geografie del gusto emerse a Roma dall’undicesima edizione dell’Ernesto Illy International Coffee Award. Il «Best of the Best» è andato a Denis Rolando Cortez Monge, produttore honduregno della Finca Piedra Parada. Il «Coffee Lovers’ Choice» ha premiato Daniel Anaya Anaya, colombiano della Cooperativa de Caficultores del Cauca. I due verdetti, entrambi frutto di assaggi alla cieca, sono stati annunciati a Palazzo Colonna.

In gara c’erano 27 produttori. Per arrivare alla finale romana il laboratorio di controllo qualità di illycaffè ha selezionato tre lotti del raccolto 2025/26 per ciascuno dei suoi nove principali Paesi di approvvigionamento. Cinque sono in America centrale, dal Guatemala al Costa Rica passando per Honduras, El Salvador e Nicaragua. Altri due, Brasile e Colombia, in America meridionale. A rappresentare l’Africa, Etiopia e Ruanda. Per un’azienda che ha costruito la propria identità su un’unica miscela, composta da nove caffè Arabica, il premio è l’occasione per assaggiare separatamente il lavoro dei singoli coltivatori.

Per scegliere il vincitore i nove giurati hanno provato i caffè in tre preparazioni. Oltre all’espresso, la prova prevedeva il caffè filtro e l’estrazione a freddo. Al tavolo sedevano in numero uguale tecnici del settore, giornalisti e chef. Tra i primi Enrico Pacorini, amministratore delegato di Pacorini Group, lo specialista di caffè verde Cyprien Petelle e Carlos Alfredo Blanco Garcia di Louis Dreyfus Company. Per la stampa c’erano corrispondenti e giornalisti di TF1, Handelsblatt ed El Español. Dalle cucine arrivavano Viki Geunes dello Zilte, Ciccio Sultano del Duomo e Stefania Di Pasquo della Locanda Mammì. Per il verdetto dei consumatori il banco d’assaggio era invece all’aeroporto di Fiumicino. Qui, grazie alla collaborazione con ITA Airways, i passeggeri dell’Hangar Lounge hanno potuto esprimere la loro preferenza senza conoscere la provenienza del caffè in tazza.

La giornata era cominciata nella sede della Fao, dove produttori, ricercatori e istituzioni hanno discusso di cosa occorra a chi coltiva caffè per affrontare il cambiamento climatico e le oscillazioni del mercato. Uno dei nodi è l’accesso al credito dei piccoli produttori, chiamati a investire per adattare le coltivazioni, tutelare la biodiversità e introdurre nuove tecnologie. Il punto di partenza del confronto è stata la Global Coffee Initiative, promossa dalla Farnesina con il gruppo Banca Mondiale e Cassa Depositi e Prestiti. Tra gli intervenuti Vanusia Nogueira, direttrice dell’International Coffee Organization, il genetista del caffè Benoît Bertrand e Aaron Davis dei Royal Botanic Gardens di Kew.

Alla serata di Palazzo Colonna, condotta dall’attore Alan Cappelli Goetz, Matteo Metullio, chef dell’Harry’s Piccolo di Trieste, ha contribuito al menu. Accanto ai produttori, tra gli ospiti, Marina Abramović e Claudia Gerini. In mostra le fotografie scattate da Elisabetta Illy in oltre vent’anni, che accompagnano anche il nuovo libro di Andrea Illy, «Il sogno oltre il caffè». Fondata a Trieste nel 1933, l’azienda di famiglia ha chiuso il 2025 con 700 milioni di euro di fatturato consolidato. Secondo i suoi dati, ogni giorno si bevono oltre dieci milioni di tazzine illy in più di 135 Paesi.