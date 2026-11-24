Sopportando poco il cinema italiano e ancora meno le commedie, meno che meno quelle romantiche, figurati se generazionali, e immaginati quelle natalizie, noi tendiamo a perderci ogni film di Fausto Brizzi. Ma - essendo marito di sua moglie - mai una sua intervista.

E infatti ieri abbiamo subito letto quella rilasciata a Chi - “Brizzi! Te l’ho appena detto!” - in cui il regista, sposato con la sindaca di Genova Silvia Salis, parlando del più e del meno - che come somma fa zero - ha detto: 1) ovviamente che a breve uscirà un suo nuovo film, con Andrea Pucci; regista di sinistra e comico di destra per stare al centro; 2) che quando va agli eventi con la moglie, sui pass c’è scritto “Salis”. Oppure “Salis più uno”. A volte addirittura “Fausto Salis”. E più che un vanto sembrava una lamentela.

Prima combattono il patriarcato e poi lo rimpiangono.

Domanda. Dietro una grande donna c’è sempre... a) un grande marito; b) un grande parrucchiere; c) una bella scarpiera? “Ecco, queste cose che non c’entrano niente sono quelle che non sopporto”.

E comunque, dai Fausto: pensando a certe brutte vicende passate - sei pur sempre il regista di Renzi e della Leopolda... - se ti cambiano il nome è anche un sollievo.

E poi, cari Brizzi e Salis, voi non siete quelli che hanno chiamato il figlio col cognome di lei? Cioè, alla fine, del padre di lei. Dal patriarcato al nonnarcato. Le rivoluzioni - reazionarie - che piacciono a sinistra.