Suona l'allarme prestiti. Il nuovo numero di Moneta, in edicola domani con Il Giornale e Libero, parte da qui e raccoglie le analisi di Antonio Patuelli dell'Abi e di Emanuele Orsini di Confindustria per capire i possibili risvolti. Intanto si muove la partita delle banche centrali: nell'editoriale, il direttore Osvaldo De Paolini affronta il nodo tra politica e autonomia monetaria in vista dei cambi ai vertici. Riflettori accesi anche sull'energia, per il tesoretto che l'Italia potrebbe ottenere ritoccando le royalties sulle estrazioni nazionali.Spazio poi alle sfide demografiche, con i pensionati che si rivelano una risorsa economica, alla strategia della Cina nei mari dell'Est e ai modi per aggirare i dazi di Trump. E poi, social manipolati dall'intelligenza artificiale, TikTok trasformato in un bazar online e il dibattito sull'allevamento raccontato da Luigi Scordamaglia di Coldiretti.
Confindustria e Abi in allarme sui prestiti
Il direttore Osvaldo De Paolini affronta il nodo tra politica e autonomia monetaria in vista dei cambi ai vertici
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