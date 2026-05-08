Confindustria e Abi in allarme sui prestiti

Suona l'allarme prestiti. Il nuovo numero di Moneta, in edicola domani con Il Giornale e Libero, parte da qui e raccoglie le analisi di Antonio Patuelli dell'Abi e di Emanuele Orsini di Confindustria per capire i possibili risvolti. Intanto si muove la partita delle banche centrali: nell'editoriale, il direttore Osvaldo De Paolini affronta il nodo tra politica e autonomia monetaria in vista dei cambi ai vertici. Riflettori accesi anche sull'energia, per il tesoretto che l'Italia potrebbe ottenere ritoccando le royalties sulle estrazioni nazionali.

Spazio poi alle sfide demografiche, con i pensionati che si rivelano una risorsa economica, alla strategia della Cina nei mari dell'Est e ai modi per aggirare i dazi di Trump. E poi, social manipolati dall'intelligenza artificiale, TikTok trasformato in un bazar online e il dibattito sull'allevamento raccontato da Luigi Scordamaglia di Coldiretti.