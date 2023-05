Arrivano gli "username univoci", cosa cambierà su WhatsApp

WhatsApp continua a cambiare pelle, implementando nuove funzionalità in grado di rendere l'esperienza dei propri utenti sempre più simile a quella proposta da alcune app concorrenti. Dopo la possibilità di modificare un messaggio già inviato entro 15 minuti e quella di creare chat private e nascoste per tutelare maggiormente la privacy, ecco arrivare anche gli "username univoci", novità che consentirà agli utenti di scegliere un nome distintivo da assegnare al proprio profilo.

Cosa cambia

Questa soluzione permetterà ai fruitori della celebre app di messaggistica istantanea di scambiare i contatti con altri utenti senza più la necessità di condividere anche il proprio numero di telefono. Una possibilità da molto tempo a disposizione su Telegram, e che ha consentito ai suoi utilizzatori di condividere il proprio contatto mantenendo una certa privacy. WhatsApp, quindi, prende spunto dalla concorrenza per mettere a disposizione dei suoi utenti questa importante novità.

Al momento si tratta di una funzionalità a disposizione solo dei tester della versione Beta Android 2.23.11.15, ma dopo la sua prossima distribuzione anche fra gli utenti iOS si potrà artrivare al lancio pubblico presumibilmente in tempi piuttosto rapidi.

La nuova voce

Come anticipato da WaBetaInfo, la funzione è stata individuata come nuova voce dal menu di gestione del profilo personale all'interno delle "impostazioni" direttamente nella sezione "account". Proprio poco sotto il nome che di solito viene mostrato nelle chat compare la possibilità di selezionare il proprio "username univoco".

È sufficiente fare "tap" sull'icona raffigurante una matita per accedere a un sistema di ricerca che consente al fruitore di WhatsApp di avere la certezza che il nome scelto non sia stato selezionato prima da qualcun altro e risulti pertanto ancora a disposizione. In caso contrario, sarà necessario pensare a un'altra soluzione. Essendo gli username univoci, è ovvio che nel momento in cui questa funzione verrà resa disponibile ci sarà una vera e propria corsa per accaparrarsi quelli più ambiti.

Per ora non è chiaro se, una volta selezionato il nome univoco del proprio profilo, verrà concessa o meno all'utente anche la possibilità di modificarlo o se la sua scelta risulterà invece definitiva. L'unica certezza è che si potrà condividere il proprio account senza dover fare altrettanto col numero di cellulare: una volta fatto ciò, questo verrà salvato direttamente nella rubrica dell'applicazione, ma non in quella del telefono.