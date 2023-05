Whatsapp, ora si potranno modificare i messaggi dopo l'invio: ecco come

Whatsapp continua a sfornare novità, e adesso lo fa annunciando la possibiltà per gli utenti di modificare i messaggi condivisi. A dare la comunicazione ufficiale è stato lo stesso presidente e amministratore delegato di Meta Mark Zuckerberg, che rilasciato oggi un comunicato sulla sua pagina Facebook.

Cosa cambia nei messaggi

Stando a quanto annunciato dall'amministratore delegato di Meta, la nuova funzione di Whatsapp consiste nella possibilità di apportare delle modifiche ai messaggi condivisi con altri utenti entro 15 minuti dall'invio. Sono anni che i possessori della nota app di messaggistica attendono questa opzione, anche se, secondo le ultime informazioni rilasciate, bisognerà aspettare ancora un po' prima che questa arrivi anche in Italia.

"Ora puoi editare i tuoi messaggi Whatsapp entro 15 minuti dopo che li hai inviati" , è quanto scritto da Mark Zuckerberg nel post condiviso su Facebook. Il messaggio è correlato da uno screenshot in cui si vede il messaggio Whatsapp modificato dopo l'invio. La nuova funzione consentirà, ad esempio, di apportare doverose correzioni a quegli errori di battitura che possono capitare durante la scrittura dei messaggi. Ma non solo.

Nello screenshot di Zuckerberg viene riportato un chiaro esempio. Il messaggio "Beast of luck", palesemente scorretto, viene sostituito con "Best of luck". In pratica, da "bestia della fortuna", che ha poco senso, si passa all'augurio "il meglio della fortuna".

Mancano ancora molti dettagli, che verranno certamente chiariti nei prossimi giorni. Una certezza è il tempo: si avranno a disposizione 15 minuti dall'invio del messaggio per effettuare le modifiche. Oltre a ciò, pare che i messaggi modificati saranno riconoscibili dagli altri. Probabile che sarà aggiunto un simbolo, o qualcosa che indichi la modifica.

Fra i vari rumors, WeBetaInfo ipotizza la limitazione di modificare il messaggio solo dal dispositivo da cui è stato inviato.

La novità entro le prossime settimane

L'annuncio è stato dato anche sul blog di Whatsapp. " Quando ti capita di fare un errore o semplicemente di cambiare idea, ora hai la possibilità di modificare i messaggi inviati ", si legge nel comunicato. " Che si tratti di correggere un semplice refuso o di aggiungere ulteriore contesto a un messaggio, siamo felici di offrirti un controllo ancora maggiore sulle tue chat. Fino a 15 minuti dopo l'invio, ti basterà tenere premuto un messaggio inviato e scegliere Modifica dal menu. Accanto a questi messaggi comparirà Modificato. In questo modo, i destinatari sapranno della correzione senza visualizzare la cronologia delle modifiche ".

Whatsapp assicura che anche i messaggi modificati saranno protetti da crittografia end-to-end. La funzione, promettono dai vertiti dell'app di messaggistica, dovrebbe essere disponibile per tutti entro le prossime settimane.