Da cimitero a cattedrale

La destra europea, ormai, fa tutto da sola: governa, decide, sbaglia, corregge e, intanto, trova persino il tempo di litigare con gli alleati interni e con i partner globali. Come sul ring mondiale Meloni-Trump, che ha ben più pubblico della guerra in Iran o dei fan della Flotilla. La sinistra, invece, sembra specializzata in dimissioni, abile a ritirarsi dalla scena che aveva occupato per due decenni credendola sua. Da Londra, dove Starmer già non lo rimpiangono nemmeno i Labour, fino a Madrid, dove Sánchez è il torero degli scandali, fra mogli e parenti, come in una serie Netflix. Altro che fascismo, qui c'è la diagnosi di uno sfascismo che le sinistre hanno venduto per decenni come il mondo migliore possibile. Solo perché nessuno raccontava la verità.

È solo questione di tempo prima che l'Europa svolti stabilmente verso un centrodestra che già da anni è l'anima del Paese, capace di presentarsi come forza di sistema più che come forza di protesta. E sarà allora che si porranno le basi per rifondare quel patto che la Ue aveva immaginato come una «cattedrale» della democrazia e che, tra procedure infinite e rinvii, è stato percepito come un cimitero della burocrazia.

Le destre di governo di oggi non sono soltanto lontane dal fascismo: spesso non sono nemmeno nazionaliste nel senso novecentesco del termine.