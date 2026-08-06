Italiani favorevoli al Safe

Contrariamente a quanto si è portati a pensare, ma in rete c’è un discreto dibattito sui fondi Safe che l’Italia può decidere di utilizzare per la difesa e la sicurezza.

Solo nell’ultimo mese, con un picco considerevole registrato tra il 28 e il 31 luglio, il termine Safe, acronimo di Security Action for Europe, ha generato complessivamente 424mila interazioni. Ma, la vera sorpresa, quando si mette la testa fuori dalla propria bolla social, arriva dal sentiment espresso dagli utenti che si sono ingaggiati in queste conversazioni. Infatti, il 75% degli utenti li considera positivamente necessari, che si stabilizza al 64,2% quando si parla specificamente di Security Action for Europe.