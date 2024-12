Basta Babbo, ora arriva "Mamma Natale". Ecco l'ultima follia woke inglese

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ideologia woke colpisce ancora. In Gran Bretagna pare che Mamma Natale stia prendendo il posto del più classico Babbo Natale. Secondo il Guardian, infatti, la diffusione della figura della moglie di 'Santa Claus' potrebbe essere l'ennesimo segno della 'temuta wokificazione' della festa cristiana e occidentale per eccellenza.

Babbo Natale, infatti, nasce con le tradizioni folcloristiche che ruotano intorno alla figura di San Nicola, vescovo del IV secolo e santo patrono dei bambini, noto per la sua generosità. Santa Claus sembra a er 'stancatò, e secondo il Sun sono già "centinaia" le "Mama Claus" nel Regno Unito, soprattutto nei siti di proprietà del National Trust, un'organizzazione benefica che ha lo scopo di conservare il patrimonio. Anche il Guardian si chiede se le iniziative per promuovere Mama Claus non siano altro che un ulteriore step di "wokificazione" del Trust. "Beh, alcuni potrebbero dirlo", si legge sul giornale inglese che, poi ironizza sul fatto a un certo punto "Babbo Natale si sveglia dal suo torpore, se ne va in slitta e si prende tutto il merito! Beh, alcune cose non cambiano mai".