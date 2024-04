Dalla Fiat Panda alla sorpresa Qashqai: le cinque auto più noleggiate in Italia

Il noleggio a lungo termine continua l'inesorabile crescita segnando un più che convincente +34% rispetto al primo trimestre del 2023. Le aziende non automotive continuano sul fronte del diesel (che da solo occupa il 46% dei contratti stipulati), mentre le società legate alle quattro ruote si concentrano prevalentemente su ibride e benzina. Cresce anche il periodo medio del noleggio, da 23 a 25 mesi, secondo un'analisi elaborata dall'Unrae. Sul fronte dei privati, invece, si registra una lieve crescita del +5,46%, trainata soprattutto dal breve termine. Ma quali sono le auto più noleggiate dagli italiani? Secondo l'ultima analisi condotta da Aniasa (Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio, della Sharing mobility e dell'Automotive digital) e Dataforce, in questa prima fase dell'anno a dominare la classifica del lungo termine si trova la più che scontata Fiat Panda, con un incremento del 25% rispetto allo stesso periodo del 2023. Auto compatta e perfetta per qualsiasi impiego, dalla città alla campagna, supportata anche dalle nuove motorizzazioni ibride mild. A seguire, un po' a sorpresa, si classifica Nissan Qashqai (+62%), una delle più gettonate soprattutto nelle flotte delle aziende maggiormente indirizzate verso motorizzazioni elettrificate. La presenza del nuovo powertrain ibrido full e-Power le assicura tanta competitività, soprattutto in sostituzione dei diesel, ormai meno in voga in questo segmento. Segue a ruota anche Volkswagen T-Roc, un modello molto amato dagli italiani che, contrariamente alla giapponese, è stata prevalentemente scelta dai privati. Continuando nel mondo dei crossover, si passa alla più piccola Toyota Yaris Cross, un B-SUV che ha letteralmente spopolato nel mercato europeo: dimensioni davvero compatte con soli 4,18 m di lunghezza e un motore ibrido capace di consumi medi superiori a 22 km al litro. L'ideale per la città e per qualche spostamento fuori dai centri abitati, adatta per i giovani o per le famiglie. Anche lei inizia il 2024 con una crescita notevole, + 68% rispetto al primo trimestre del 2023. In attesa del nuovo modello previsto per fine aprile - la casa giapponese potrebbe aver applicato tariffe vantaggiose per ridurre lo stock disponibile. In quinta e ultima posizione si inserisce un altro modello largamente apprezzato, soprattutto in Italia. Parliamo di Kia Sportage, uno dei SUV più versatili e pratici in commercio. Sebbene le dimensioni crescano 4,51 m di lunghezza si tratta di un'auto perfetta per le famiglie, anche numerose. Tanto spazio a bordo e nel bagagliaio, con un ventaglio di motorizzazioni per tutti i gusti: ibrida, ibrida plug-in, benzina, benzina mild-hybrid o anche diesel. Nei prossimi mesi arriverà l'aggiornamento, ma nel mentre, assicura un ottimo rapporto qualità prezzo.

Se guardiamo invece al noleggioa a breve termine, sul gradino più alto del podio c'è la Lancia Ypsilon, poi Fiat 500X, Fiat Panda, Fiat 500 e infine Jeep Renegade.