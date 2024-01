Fine settimana tra candidati agli Oscar e Sordi irresistibile vigile

Il debutto più importante, sul piccolo schermo, di questo fine settimana è certamente il pluricandidato agli Oscar (10 nomination) Killers of the Flower Moon, visibile su Prime Video. Il film, diretto da Martin Scorsese, con la coppia De Niro-DiCaprio, racconta una pagina triste americana, quella degli arricchiti membri della tribù Osage, uccisi negli anni Venti. Bisogna aspettare invece fino a lunedì per vedere su Sky Cinema Io capitano, il film di Garrone nella cinquina del Miglior Film Straniero agli Oscar.

Sulla tv non a pagamento, l'offerta è come sempre ricca. A partire da oggi e da L'inganno (Iris, 11,51), thriller diretto da Sofia Coppola, con la Kidman alle prese, nel 1864, con un caporale nordista che getta zizzania in un collegio femminile (nella foto). Imperdibile, alle 15,18 su Cine34, un cult come Il vigile, interpretato da uno strepitoso Alberto Sordi. Essendo il Giorno della Memoria, in serata si può scegliere tra Il diario di Anna Frank (Tv 2000, ore 21,20) o l'intramontabile Schindler's List (Rete 4, ore 21,25), capolavoro firmato da Steven Spielberg. Così come merita, sempre stasera, alle 22,55 su Rai Movie, Operation Finale ispirato alla cattura di Adolf Eichmann da parte di agenti segreti israeliani. La domenica inizia con la leggerezza di Un Turco napoletano (Rai Movie, 10,30), ovvero Totò. Alle 15,55 su Nove, Mann dirige Cruise e Foxx nel thriller Collateral. La sera si ride, alle 21,08 su Cine34, con la comicità di Verdone, in Troppo forte. E alle 21,10 su Rai Storia si chiude il fine settimana con Il giardino dei Finzi Contini, per la regia di Vittorio De Sica.