Francis Ford Coppola baciava le comparse sul set

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutto è iniziato il 14 maggio quando, a metà di un lungo articolo del britannico Guardian sul film Megalopolis di Francis Ford Coppola in concorso al Festival di Cannes, Steve Rose aveva scritto: «Diverse fonti riportano che Coppola sia della vecchia scuola nel suo comportamento nei confronti delle donne. Durante una scena in un nightclub, dicono i testimoni, Coppola è venuto sul set e ha cercato di baciare alcune delle comparse in topless e scarsamente vestite. A quanto pare dicendo che stava cercando di metterli nell'umore giusto». Bene, ieri Variety, la cosiddetta Bibbia del cinema, ha pubblicato la pistola fumante con due video girati da un membro della troupe in cui, in quello più lungo di 33 secondi, si vede il regista muoversi sul set di un club tipo il newyorchese Studio 54 salutando con un bacio sulla guancia tre donne (vestitissime peraltro). Sappiamo bene che una foto e anche un video raccontano una parte della realtà perché, guardando con attenzione quella manciata di secondi, sembrerebbe anche che Coppola dia qualche veloce indicazione all'orecchio alle comparse. Cosa che di solito fanno i registi. D'altro canto il secondo brevissimo video di 6 secondi mostra una comparsa che sembra indietreggiare, non dimostrandosi a suo agio di fronte a quel tipo di comportamento.

Dove sta la verità? Nell'attesa di scoprirla è partita la gogna per il grande regista che, in 85 anni, non è mai stato ancora accusato di molestie sessuali e che aveva così risposto alle prime cinque righe del Guardian: «Mia madre mi ha insegnato che se fai una advance a una donna le stai mancando di rispetto. E così ogni volta che ho avuto una cotta per una ragazza non le ho certo mancato di rispetto.

Non sono una persona che allunga le mani. Sono troppo timido per questo».

Megalopolis con Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel e Aubrey Plaza, prodotto dallo stesso regista con 120 milioni di dollari, uscirà negli Usa il 27 settembre.