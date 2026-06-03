Il cielo sopra Nastassja

Pensavamo che un regista che ha girato Il cielo sopra Berlino fosse intoccabile come artista. E invece...

E invece l'attrice Nastassja Kinski - che oggi ha 65 anni ed è sparita da un po' dai riflettori, ma questo non c'entra nulla - ha attaccato Wim Wenders ("Ma alla fine ci sei arrivata anche tu, Nastassja?". "Yes, #MeToo!") perché nel film Falso Movimento del 1975 lei, che all'epoca aveva 13 anni, appare con addosso solo gli slip mentre un uomo seminudo la schiaffeggia. "Era il mio primo film e lui non mi ha protetto: deve cancellare quella scena", ha detto la Kinski. Che poi con Wenders lavorò anche in Paris Texas e in Così lontano così vicino. Diventando una star.

Wenders però ha risposto che il film non si tocca. "Altrimenti in quanti altri casi dovremmo farlo?".

A noi sono venuti in mente: Taxi Driver (va eliminata Jodie Foster che interpreta una prostituta dodicenne), Salò o le 120 giornate di Sodoma (via tutte le scene di sesso con attori minorenni), Pretty Baby di Louis Malle (Brooke Shields aveva 12 anni quando interpretò la bambina che si prostituisce in un bordello), Ecco l'impero dei sensi...

Erano gli anni '70, ed eravamo pieni di capolavori e privi di inibizioni.

Oggi siamo privi del contesto storico e pieni di indignazione.

Però Wim Wenders al festival di Berlino ha dichiarato che il cinema deve stare lontano dalla politica e non schierarsi sui conflitti. E allora a questo punto, scusate, ma ha ragione tutta la vita Nastassja Kinski...