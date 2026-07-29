Famiglie da film

Non facendoci sfuggire neppure un gossip hollywoodiano confessiamo che siamo preoccupati. Ieri abbiamo letto che la figlia di Tom Cruise, Suri, ha deciso di tagliare ogni legame col padre rinunciando al celebre cognome. Non abbiamo capito se anche agli assegni di mantenimento, però. Comunque: adesso si chiamerà Suri Noelle, usando il secondo nome della madre. Settimana scorsa invece si è saputo che Vivienne Pitt ha cancellato il cognome di papà Brad, tenendo quello della mamma, Jolie. E di recente la stessa scelta - passare dal patriarcato al matriarcato - l’hanno fatta anche i suoi fratelli Shiloh, Zahara e Maddox. Bella famiglia.

Più complicato in realtà cambiare il sesso. Cosa che tra i figli delle star va di moda. La figlia di Robert De Niro, Airyn. La figlia di Charlize Theron, Jackson. Il figlio di Megan Fox, Noah Shannon. La figlia di Jennifer Lopez, Emme Maribel Muñiz. Una figlia di Angelina Jolie, Shiloh... Chi è transgender, chi fluido, chi non binario, chi usa i pronomi they/them... C’è da farci un film.

Però è strano che nessuno voglia essere quello che è. Anche se spesso va bene avere quello che si ha...

Da noi per fortuna il problema non esiste. In Italia essere “figli di”, soprattutto nel mondo dello spettacolo, è una professione. Anzi. Di solito i figli sono così bravi che riescono tutti a diventare più scarsi dei padri.