Favole sessuo-affettive

E così, mentre in un asilo di Napoli una simpatica drag queen insegna ai bimbi che maschile e femminile sono «solo convenzioni sociali»; nel Bolognese maschietti e femminucce diventano protagonisti del "Piccolo Pride" lanciato dalla giunta dem; a Modena un attivista pro Pal indagato per terrorismo incontra classi delle elementari e dell'infanzia intonando Free Palestine ("E questo cosa c'entra, scusa?", "Niente, così per dire..."), continua a girare la lettera aperta di cento artisti contro il ddl Valditara che richiede il consenso delle famiglie sull'educazione sessuo-affettiva.

Il problema è che loro firmano, ma non leggono. Il ddl appena approvato non vieta nulla, semplicemente prevede ci sia il consenso dei genitori. E del resto, se mi chiedono di firmare il permesso per mandare mio figlio in gita o in piscina, vuoi che non me lo chiedano per fargli leggere una lesbo-fiaba da un fata barbuta?

Noi saremo anche retrogradi. Ma 'sti artisti - per i quali il gender sarà pure fluido ma i legami parentali sono solidissimi: metà di questi se non avessero certi cognomi patriarcali sarebbero attrezzisti, altro che attori o cantanti - chissà perché vogliono mandare nella scuola di mio figlio un crossdresser mentre i loro li iscrivono alle private.

Cattoliche.

"Meno fasci, più froci", dicono. Eh... sì, va bene. Ma intanto la favola da imparare a memoria del Pisello porcello con tre buchi nel baccello me la becco io. E che ca**o (detto sessuoaffettivamente, s'intende).