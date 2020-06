Il giallo alpino porta Dicker subito in vetta

Un bello scossone in classifica con un libro che piomba in vetta come un fulmine raggiungendo quasi le 10mila copie (9mila e novecentonovantaquattro, per la precisione). Si tratta di L'enigma della camera 622 (La nave di Teseo) dello scrittore svizzero Joël Dicker, uno dei maestri riconosciuti del giallo a livello internazionale. Quindi i lettori si sono precipitati a scoprire chi viene ucciso, e come, nella camera 622 del Palace de Verbier, lussuoso hotel delle Alpi svizzere che ospita la festa annuale di un importante istituto di credito. Ovviamente l'omicidio resterà a lungo insoluto, almeno sino a che nella stessa camera non soggiornerà il protagonista del libro...

E mentre Dicker si candida a diventare il giallista più venduto dell'estate (ma potrebbe essere una battaglia dura), al secondo posto sale il regista Ferzan Özpetek con Come un respiro (Mondadori) che questa settimana è acquistato da 6mila duecentonovantaquattro lettori. Anche in questo caso siamo in zona thriller, per il terzo romanzo di questo cineasta che non disdegna di passare dalla sceneggiatura al romanzo vero e proprio.

Al terzo posto resiste invece lo youtuber Lyon Gamer con Le storie del mistero (Magazzini Salani) che si stanno dimostrando un buon successo tra i preadolescenti. Anche questa settimana 5mila e seicentoventicinque copie. Tanto da riuscire a tener fuori dal podio altri due youtuber che sono i beniamini di un pubblico appena un po' più giovane: i Me contro Te. Il loro Sfida il Signor S con Luì e Sofì (Mondadori Electa) vende ancora 5mila e duecentocinquantatre copie.

In generale l'impressione è che la classifica si sia ormai stabilizzata sui livelli pre Covid-19, anche se definirla brillante non si può. E alla fine a tirare di più sono i soliti cavalli: i prodotti per ragazzi e i gialli da portare sotto l'ombrellone. Tra i quali sta facendo un buon percorso un'altra autrice immarcescibile, Camilla Läckberg, con il thriller nordico Ali d'argento (Marsilio) anche se non è arrivata in vetta, si sta dimostrando capace di essere a lungo in Top ten.