Attentato a Tel Aviv: camion lanciato contro la fermata del bus

Questa mattina, un camion è piombato su una fermata dell'autobus a Tel Aviv facendo decine di feriti, almeno 40, di cui 6 sarebbero gravi. Secondo la polizia si tratta di un attentato terroristico. A renderlo noto sono stati i servizi di emergenza citati da Ynet, secondo i quali alcune persone sarebbero ancora intrappolate sul luogo dell'impatto del mezzo pesante. Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro l'aggressore, che sarebbe stato "neutralizzato". La polizia riferisce che a colpire il presunto attentatore sono stati alcuni civili armati presenti sul posto, che non hanno esitato ad aprire il fuoco quando hanno realizzato quello che stava succedendo.

Un autobus si era appena fermato per far scendere i passeggeri quando il camion è piombato sulla fermata travolgendo la gente in attesa. Molti dei feriti sono anziani che erano appena scesi alla fermata per andare a visitare un vicino museo. " Purtroppo la tensione nel Medio Oriente cresce. C'è una escalation. Hamas è una organizzazione terroristica e raccoglie militanti tra la popolazione palestinese fomentando l'odio. Mi auguro che ci possa essere una de escalation in tutta l'area. Noi lavoriamo per costruire la pace, lavoriamo per il cessate il fuoco ", ha dichiarato il vicepremier Antonio Tajani, parlando a margine della kermesse di Fi a Santa Flavia (Palermo).

In Libano stiamo aiutando la popolazione civile, ma deve prevalere il buon senso e bisogna impedire che ci siano altri attacchi terroristici, per noi la sicurezza di Israele è fondamentale così come è fondamentale la sicurezza delle popolazioni civili in Libano e a Gaza

", ha concluso.

