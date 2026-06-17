Dal cielo agli abissi: ecco come Kiev pensa alla guerra multidominio europea

L’industria della difesa ucraina sta attraversando una profonda trasformazione tecnologica, consolidando una capacità produttiva sempre più autonoma e orientata ai moderni scenari di guerra ad alta intensità. In occasione del salone internazionale Eurosatory 2026 di Parigi, Kiev ha presentato una nuova generazione di sistemi offensivi progettati per incrementare la profondità strategica delle proprie operazioni e rafforzare la resilienza del proprio dispositivo militare.

L’evoluzione delle tecnologie sviluppate internamente evidenzia una chiara strategia di adattamento volta a compensare la superiorità numerica e convenzionale russa attraverso piattaforme autonome, altamente mobili e caratterizzate da una ridotta vulnerabilità all’individuazione. Dallo spazio aereo al dominio terrestre, fino ad arrivare alla dimensione subacquea, l’Ucraina sta progressivamente costruendo un ecosistema integrato di sistemi d’arma capaci di operare in maniera coordinata su più fronti.

Cosa sappiamo dell’UAV-290: il drone jet per gli attacchi in profondità

Tra le principali innovazioni presentate da Ukroboronprom figura l’UAV-290, un drone d’attacco a propulsione turbojet progettato per neutralizzare obiettivi terrestri statici a media e lunga distanza.

Secondo i primi dati disponibili, il sistema adotta una configurazione ad elevata mobilità, essendo schierabile da piattaforme terrestri mobili e caratterizzato da dimensioni contenute: 3,5 metri di lunghezza e 1,7 metri di apertura alare. Il velivolo ha una massa complessiva di 350 chilogrammi e può trasportare un carico bellico fino a 100 chilogrammi.

Sul piano prestazionale, il sistema raggiunge una velocità di crociera di circa 800 chilometri orari e dispone di un’autonomia operativa pari a 650 chilometri, consentendo di colpire infrastrutture strategiche ben oltre la linea del fronte. Il decollo avviene mediante un booster a propellente solido, mentre la navigazione è affidata a un sistema integrato INS-GPS che garantisce una condotta di volo completamente autonoma.

L’introduzione di questa piattaforma conferma il crescente orientamento ucraino verso sistemi d’arma relativamente economici, difficili da intercettare e capaci di saturare le difese avversarie attraverso attacchi di precisione eseguiti con elevata rapidità.

DRAGON: la seconda vita dei missili aria-aria diventa difesa terrestre

Sempre durante Eurosatory 2026, il Centro per le Tecnologie Innovative, attraverso l’azienda statale SpetsTechnoExport, ha presentato DRAGON, una piattaforma missilistica terrestre che reinterpreta l’impiego dei tradizionali missili aria-aria adattandoli a missioni di difesa da terra.

Il lanciatore è predisposto per l’impiego simultaneo di tre missili equipaggiati con sensori a ricerca infrarossa. Tra le munizioni compatibili figurano il missile sovietico R-60, con una gittata massima di circa 5 chilometri, l’R-73, capace di ingaggiare bersagli tra i 10 e i 15 chilometri, e l’AIM-9M Sidewinder statunitense, con una portata compresa tra 8 e 10 chilometri.

I progettisti stanno inoltre lavorando all’integrazione dell’AIM-9X Sidewinder, la versione più avanzata della famiglia missilistica americana, caratterizzata da sensori evoluti e superiori capacità di manovra nella fase terminale dell’intercettazione.

Uno degli aspetti più rilevanti del sistema riguarda la rapidità di dispiegamento: l’armamento può diventare operativo in circa 15 minuti, mantenendo una capacità di attività continuativa per otto ore oppure restando in modalità di sorveglianza fino a quattordici giorni. La gestione avviene tramite una console remota collegata sia attraverso reti cablate sia mediante terminali satellitari Starlink, garantendo continuità operativa anche in ambienti caratterizzati da una forte degradazione delle comunicazioni convenzionali.

A supporto logistico è stato sviluppato il rimorchio BALOO, un sistema di trasporto e ricarica capace di movimentare da sei a otto missili contemporaneamente. La configurazione può comprendere otto AIM-9 oppure una combinazione di quattro AIM-9 e due R-73. Il veicolo trasporta inoltre 240 litri di azoto, necessari al raffreddamento preventivo dei sensori infrarossi prima del lancio.

SEA TRIDENT: Kiev apre il nuovo fronte della guerra subacquea

Le capacità militari ucraine si espandono anche al dominio subacqueo con SEA TRIDENT, un drone navale pesante sviluppato dall’azienda Global Mark e progettato per colpire obiettivi strategici ad alto valore operativo. Svelato anch’esso nel corso del salone parigino, il sistema completa il progressivo ampliamento delle capacità multidominio di Kiev, estendendo il confronto oltre i tradizionali teatri terrestri e aerei.

Concepito per operare in ambienti marittimi altamente contestati, l’armamento mira a combinare autonomia decisionale, ridotta osservabilità e capacità di infiltrazione silenziosa, consentendogli di penetrare in aree sottoposte a intensa sorveglianza nemica. La piattaforma può trasportare un carico utile fino a 1.000 chilogrammi ed è stata progettata per svolgere missioni offensive contro infrastrutture strategiche, operazioni di supporto logistico e attività di intercettazione e neutralizzazione di altri sistemi subacquei autonomi.

Sul piano tecnico, il sistema integra algoritmi di navigazione adattiva e una gestione completamente autonoma delle missioni a lungo raggio. Il drone dispone di un’autonomia massima di circa 2.000 miglia nautiche, una massa complessiva di 10 tonnellate e dimensioni pari a 10 metri di lunghezza, 2 metri di larghezza e 1,5 metri di altezza. La velocità massima raggiunge i 10 nodi, equivalenti a 18,5 chilometri orari, mentre quella di crociera si attesta sui 6 nodi, circa 11 chilometri orari. La profondità operativa di 60 metri ne ottimizza l’impiego nelle aree costiere e in prossimità di infrastrutture marittime sensibili.

L’introduzione di questo UUV potrebbe rappresentare inoltre un vero e proprio salto evolutivo del percorso già intrapreso dall’Ucraina nel settore dei sistemi subacquei autonomi, avviato con le precedenti sperimentazioni della famiglia di droni Toloka.

Nel complesso, le tecnologie presentate a Eurosatory 2026 sembrano evidenziare il progressivo consolidamento della base industriale della difesa ucraina e la crescente centralità dei sistemi autonomi nella pianificazione militare di Kiev.

L’integrazione di capacità aeree, terrestri e subacquee riflette una strategia orientata alla guerra multidominio, destinata a influenzare non solo l’evoluzione del conflitto in corso, ma anche il dibattito europeo sulle future esigenze di sicurezza, interoperabilità e sviluppo tecnologico nel settore della difesa.