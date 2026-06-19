FQ-44 Fury e FQ-42A Dark Merlin: cosa sappiamo del programma di droni da combattimento Usa

Gli Stati Uniti hanno impresso una forte accelerazione alla trasformazione della propria potenza aerospaziale. La U.S. Air Force ha infatti autorizzato la produzione dei primi velivoli del programma Collaborative Combat Aircraft (CCA), una delle iniziative più importanti avviate dal Pentagono per adattare la propria struttura militare alle future sfide strategiche.

L’obiettivo è sviluppare una nuova categoria di velivoli da combattimento semi-autonomi destinati a operare insieme ai caccia pilotati, ampliandone le capacità offensive, la sopravvivenza sul campo di battaglia e la presenza simultanea nei teatri operativi ad alta intensità.

La decisione arriva in un momento in cui Washington sta ripensando il proprio modello di superiorità aerea. I futuri confronti tra grandi potenze richiederanno infatti la capacità di schierare rapidamente un numero elevato di piattaforme operative, mantenendo al tempo stesso sostenibilità economica, flessibilità industriale e continuità produttiva. In questo scenario, l’intelligenza artificiale e i sistemi semi-autonomi stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nella pianificazione militare americana

Cosa sappiamo

La U.S. Air Force ha assegnato i contratti industriali ad Anduril Industries e General Atomics, rispettivamente per i velivoli FQ-44 Fury e FQ-42A Dark Merlin.

Il programma ha seguito una tabella di marcia particolarmente rapida. Dopo la selezione dei progetti avvenuta nell’aprile 2024, i test a terra sono iniziati nell’aprile 2025, mentre i primi voli si sono svolti tra agosto e ottobre dello stesso anno. Nel giugno 2026 è arrivata l’autorizzazione alla produzione industriale, con diversi mesi di anticipo rispetto alle previsioni iniziali.

L’Aeronautica statunitense considera questo progetto una priorità assoluta e punta a schierare oltre 150 velivoli entro la fine del decennio, con una prospettiva futura che potrebbe portare la flotta complessiva a circa 1.000 esemplari.

La scelta di affidarsi contemporaneamente a due piattaforme differenti risponde a precise esigenze. Diversificare le capacità riduce il rischio tecnologico, aumenta la resilienza della filiera produttiva e consente di sviluppare soluzioni complementari per differenti scenari di impiego.

FQ-44 Fury e FQ-42A Dark Merlin: due approcci complementari

L’FQ-44 Fury, sviluppato da Anduril, è stato concepito per garantire elevata adattabilità operativa. Il velivolo dispone di un ampio raggio di trasferimento strategico, può operare da piste corte e possiede un’autonomia di combattimento superiore a quella di numerosi caccia convenzionali.

Nel corso della fase sperimentale sono state effettuate decine di missioni, testando differenti profili di volo, software di autonomia e configurazioni di missione. Il velivolo è stato inoltre integrato con armamenti aria-aria inerti e sottoposto a numerosi scenari simulati di combattimento ad alta intensità.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla logistica. Le esercitazioni hanno dimostrato che piccoli gruppi di operatori possono gestire simultaneamente più velivoli con un supporto infrastrutturale notevolmente inferiore rispetto a quello richiesto dalle tradizionali basi aeree.

General Atomics, invece, ha sviluppato l’FQ-42A Dark Merlin, una piattaforma che eredita gran parte dell’esperienza maturata dall’azienda nel settore dei sistemi aerei senza pilota avanzati. Il progetto sfrutta le tecnologie sviluppate negli ultimi anni attraverso programmi come l’MQ-20 Avenger e l’XQ-67A.

Entrambi i velivoli sono stati progettati secondo criteri di modularità, consentendo una rapida integrazione di sensori, armamenti e aggiornamenti tecnologici, una caratteristica ormai considerata fondamentale in un teatro operativo in continua evoluzione.

La separazione tra hardware e software cambia il modello industriale

Uno degli aspetti più innovativi del programma riguarda la nuova filosofia di acquisizione adottata dal Pentagono.

Per la prima volta, la U.S. Air Force ha deciso di separare lo sviluppo delle piattaforme fisiche dai software che ne governano l’autonomia. In pratica, il velivolo e il sistema decisionale che ne controlla le funzioni seguiranno percorsi di sviluppo distinti.

L’intenzione è quella di accelerare il ritmo dell’innovazione ed evitare che l’evoluzione tecnologica venga rallentata dai tradizionali cicli industriali del settore aeronautico.

Attualmente sei aziende partecipano alla competizione per lo sviluppo dei sistemi di autonomia: Anduril, General Atomics, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Collins Aerospace e Shield AI. La selezione avverrà attraverso cicli successivi di valutazione delle prestazioni operative, con la scelta del principale fornitore prevista nel 2027.

Il Pentagono ha inoltre introdotto un nuovo meccanismo contrattuale che lega il compenso economico ai risultati ottenuti sul campo. Le aziende riceveranno il pagamento integrale soltanto se i sistemi sviluppati dimostreranno una concreta efficacia operativa e risponderanno alle esigenze dei reparti impiegati nelle missioni.

Dietro questa trasformazione s’intravede una profonda evoluzione del pensiero strategico americano.

La superiorità aerea non sarà più misurata esclusivamente dalla qualità delle singole piattaforme, ma dalla capacità di produrre, aggiornare e schierare rapidamente un ecosistema integrato di sistemi intelligenti, capace di adattarsi con continuità all’evoluzione delle minacce contemporanee.