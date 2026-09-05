Missile contro una petroliera al largo di Kharg. Tehean avverte Seul: “Nessun intervento militare nello Stretto di Hormuz”

Una petroliera iraniana sarebbe stata colpita dagli Stati Uniti nei pressi dell’isola di Kharg, principale hub petrolifero iraniano nel Golfo Persico, dove sono state udite delle esplosioni. L’agenzia di stampa Snn ha affermato che “una petroliera iraniana è stata colpita dagli Stati Uniti” vicino all’isola, mentre l’agenzia Fars ha dichiarato che il proprio corrispondente ha udito deflagrazioni, anche se non era visibile alcun fumo.