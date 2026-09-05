Missile contro una petroliera al largo di Kharg. Tehean avverte Seul: “Nessun intervento militare nello Stretto di Hormuz”

Riprendono i bombardamenti in Iran e la prima esplosione di questa mattina è stata fatta nella zona dell’isola di Kharg. Intanto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf appoggia la linea della Cina: “I Paesi della regione costruiscano insieme una nuova architettura di sicurezza”.
Ghalibaf: "D'accordo con Cina su nuova architettura sicurezza"
“L’enfasi posta dalla Cina sulla promozione della sicurezza comune riflette un principio che l’Iran sostiene da tempo. I Paesi della regione devono prendere in mano il proprio futuro e la vera stabilità può derivare solo da una nuova architettura di sicurezza autoctona. L’Iran è pronto”. Lo ha scritto su X il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf.
Diverse esplosioni udite nella zona dell'isola di Kharg
Una petroliera iraniana sarebbe stata colpita dagli Stati Uniti nei pressi dell’isola di Kharg, principale hub petrolifero iraniano nel Golfo Persico, dove sono state udite delle esplosioni. L’agenzia di stampa Snn ha affermato che “una petroliera iraniana è stata colpita dagli Stati Uniti” vicino all’isola, mentre l’agenzia Fars ha dichiarato che il proprio corrispondente ha udito deflagrazioni, anche se non era visibile alcun fumo.
Teheran avverte Seul: "Eviti interventi anti-Iran a Hormuz"
La Corea del Sud non dovrebbe prendere in considerazione un intervento nella guerra nello Stretto di Hormuz: è l’avvertimento lanciato da un alto funzionario iraniano per la sicurezza e la politica, citato dall’agenzia Fars.
“La Corea del Sud non dovrebbe sacrificare i propri interessi e la propria credibilità in favore delle politiche destabilizzanti e aggressive degli Stati Uniti”, ha dichiarato il funzionario. “Avvertiamo la Corea del Sud che Teheran considererà qualsiasi contributo di questo Paese contro l’Iran nello Stretto di Hormuz come una partecipazione militare alla guerra”, ha aggiunto. La Corea del Sud ha dichiarato ieri che sta valutando un possibile contributo alle operazioni statunitensi nello Stretto di Hormuz.