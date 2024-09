Missile ipersonico Houthi contro Israele. I ribelli annunciano: "Il nemico si aspetti nuovi attacchi"

Ascolta ora 00:00 00:00

I proxy dell'Iran sono riusciti a colpire dallo Yemen il cuore di Israele. I ribelli Houthi, nelle prime ore di questa mattina, hanno scagliato contro Israele un missile balistico terra-terra: l'attacco missilistico ha fatto suonare le sirene in tutto il centro di Israele intorno alle 6.30 del mattino, con allarmi uditi da est di Tel Aviv fino a Modiin. Secondo le forze di difesa israeliane, l'esercito ha tentato più volte di intercettare il missile, ma i risultati di tali tentativi sono ancora in fase di accertamento.

Più precisamente il missile è stato lanciato intorno alle 6.21 del mattino e le sirene hanno iniziato a suonare in tutto il centro di Israele alle 6.32. Secondo gli Houthi, il missile ha raggiunto velocità ipersoniche e ha raggiunto Israele in 11 minuti. L'esercito ha tentato di abbattere il missile utilizzando sia il sistema di difesa a lungo raggio Arrow sia l'Iron Dome, quest'ultimo solitamente utilizzato per attacchi a corto raggio, secondo quanto riportato dalle Idf. Le schegge del missile e degli intercettori hanno colpito aree aperte nella foresta di Ben Shemen, vicino alla comunità di Kfar Daniel, pochi chilometri a sud-est dell'aeroporto Ben Gurion, innescando un incendio.

In un breve discorso trasmesso in televisione, il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, ha rivendicato la responsabilità dell'attacco.

Saree ha affermato che un missile ipersonico è stato lanciato contro un obiettivo militare non specificato nell'area di Tel Aviv, vantandosi del fatto che il missile sia sfuggito ai sistemi di difesa aerea americani e israeliani causando panico in Israele.