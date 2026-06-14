Quei soldati che nessuno reclama: il destino dei prigionieri stranieri catturati da Kiev

Tra le molteplici conseguenze della guerra in Ucraina, una delle meno conosciute riguarda la sorte dei combattenti stranieri che hanno prestato servizio nelle forze armate russe e che sono successivamente stati catturati dalle truppe ucraine. Mentre gli scambi di prigionieri continuano a rappresentare uno dei pochi canali di interlocuzione rimasti aperti tra Mosca e Kiev, il destino di questi detenuti appare sempre più incerto e complesso.

L’inchiesta del quotidiano francese Le Monde evidenzia come numerosi cittadini stranieri, dopo essere stati catturati dalle forze ucraine mentre combattevano sotto comando russo, non sarebbero stati inseriti nelle liste utilizzate per gli scambi di prigionieri, trovandosi così in una condizione di particolare incertezza sotto il profilo diplomatico e giuridico. Secondo il giornale francese, si tratterebbe di uomini provenienti principalmente da Africa, Asia, Medio Oriente e America Latina, arruolatisi attraverso contratti sottoscritti con il Ministero della Difesa della Federazione Russa. Molti di loro avrebbero aderito alle campagne di reclutamento attratti da incentivi economici significativi, dalla prospettiva di una maggiore stabilità sociale o dalla possibilità di ottenere la cittadinanza russa attraverso il servizio militare.

Cosa sappiamo

Con il protrarsi delle ostilità, Mosca ha progressivamente ampliato il proprio bacino di reclutamento oltre i confini della Federazione. Accanto ai volontari e ai militari provenienti dalle diverse repubbliche russe, è cresciuto il ricorso a personale straniero, in particolare in Paesi caratterizzati da fragilità economiche, elevati livelli di disoccupazione e limitate prospettive di mobilità sociale.

La promessa di compensi superiori agli standard locali, bonus di arruolamento e procedure agevolate per l’acquisizione della cittadinanza russa avrebbe rappresentato un importante fattore di attrazione. Diverse inchieste giornalistiche e rapporti pubblicati negli ultimi anni hanno inoltre documentato l’esistenza di reti di intermediazione attive in vari Paesi africani e asiatici, impegnate nel reclutamento di cittadini destinati a essere impiegati nel conflitto ucraino.

Nigeria, Rwanda, Burundi, Uganda e Repubblica Democratica del Congo figurano tra gli Stati più frequentemente citati nelle ricostruzioni disponibili. Questo fenomeno testimonia come la guerra abbia assunto una dimensione sempre più internazionale, coinvolgendo indirettamente aree geografiche molto distanti dal teatro delle operazioni e ampliando la proiezione globale del conflitto.

Il vuoto diplomatico dei combattenti stranieri

Una volta catturati, questi uomini si trovano spesso ad affrontare una situazione più complessa rispetto a quella dei militari appartenenti alle forze armate regolari russe. Le autorità ucraine affermano di applicare le disposizioni previste dalle Convenzioni di Ginevra, garantendo ai detenuti le tutele riconosciute ai prigionieri di guerra.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Le Monde e da altre fonti occidentali, molti di questi combattenti incontrerebbero difficoltà legate all’assenza di documenti validi, alla perdita dei contatti con le proprie rappresentanze consolari o alla limitata capacità di intervento da parte dei rispettivi Paesi d’origine. In alcuni casi, inoltre, non emergerebbero iniziative diplomatiche concrete finalizzate al loro rimpatrio.

Ne deriva una condizione di sospensione che rischia di protrarsi nel tempo. Secondo dichiarazioni attribuite a funzionari ucraini incaricati della gestione dei prigionieri di guerra, nei centri di detenzione sarebbero presenti cittadini appartenenti a decine di nazionalità differenti. Una realtà che evidenzia la complessità amministrativa e diplomatica generata dalla presenza di combattenti stranieri all’interno di un conflitto formalmente interstatale.

Una questione destinata a pesare anche nel dopoguerra

La vicenda dei combattenti stranieri catturati dall’Ucraina non riguarda esclusivamente gli aspetti umanitari e giuridici della guerra. Esssa coinvolge anche le relazioni tra la Federazione russa e numerosi Paesi del cosiddetto Sud globale, dai quali proverrebbe una quota crescente del personale impiegato nelle operazioni militari.

Tra gli episodi che hanno attirato l’attenzione internazionale figura il caso di un cittadino nigeriano deceduto nella regione di Kharkiv nel maggio 2026. Secondo quanto riferito da fonti dell’intelligence di Kiev, l’uomo si sarebbe arruolato nelle forze russe poche settimane dopo che il governo di Abuja aveva espresso preoccupazione per il possibile coinvolgimento di cittadini nigeriani in conflitti armati all’estero. Le stesse fonti sostengono che il reclutamento di cittadini africani sarebbe in corso da diversi anni, attraverso canali e modalità che restano oggetto di attenzione da parte di governi, osservatori e organizzazioni internazionali.

Al di là dei singoli casi, il destino di questi prigionieri rappresenta una delle conseguenze meno visibili ma più significative della guerra. Molti di loro si trovano oggi in una zona grigia, sospesi tra esigenze militari, responsabilità statali e limiti della diplomazia internazionale.

Una condizione che potrebbe protrarsi anche dopo la cessazione delle ostilità e che pone interrogativi più ampi sulla gestione dei combattenti stranieri nei conflitti contemporanei, sempre più caratterizzati da dinamiche transnazionali e da attori provenienti da contesti geografici molto diversi tra loro.