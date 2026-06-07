Il percorso Kneipp del Redebus per ritrovare equilibrio e leggerezza

Sull'Altopiano di Piné l'estate si vive rallentando. Qui, tra boschi, laghetti alpini e sentieri immersi nel verde, il benessere non passa soltanto attraverso il movimento, ma anche attraverso esperienze semplici e rigeneranti che riportano il corpo a contatto diretto con la natura.

È il caso del percorso Kneipp del Redebus, gioiello outdoor immerso nei paesaggi freschi e silenziosi della zona di Brusago, nel Comune di Bedollo, dove l'acqua di montagna, il legno e la pietra diventano strumenti naturali per ritrovare equilibrio e leggerezza. In un'estate sempre più orientata al turismo slow e alle esperienze autentiche, questo itinerario a piedi nudi rappresenta una bella risorsa, oltre che esperienza al passo con le ultime tendenze. Il percorso si trova accanto al Lago delle Buse, in una conca verde raggiungibile in circa quindici minuti d'auto dal Passo del Redebus e accessibile gratuitamente durante tutta la bella stagione. Il contesto è quello tipico dell'altopiano trentino: prati silenziosi, boschi di conifere, passerelle in legno e aria fresca anche nei mesi più caldi. Qui il tempo sembra rallentare e ogni esperienza invita a ritrovare un contatto più essenziale con il paesaggio. Il percorso Kneipp nasce proprio da questa idea di benessere naturale. Il metodo, legato alla tradizione della naturopatia, si basa sull'utilizzo di elementi semplici, come acqua fredda, materiali naturali e movimento per stimolare la circolazione, favorire il rilassamento e riattivare le energie del corpo. Nel concreto, il cammino si muove ad anello attraverso vasche con circa trenta centimetri di acqua corrente proveniente direttamente dal torrente Brusago. Si procede lentamente a piedi nudi, alternando immersioni nell'acqua fredda a tratti su ciottoli, pietra e legno riscaldati dal sole, in un continuo contrasto di temperature dall'effetto toccasana. Tanto che non serve essere esperti di pratiche wellness o di discipline olistiche per apprezzarne i benefici: basta lasciarsi guidare dal ritmo lento del percorso e dalla sensazione immediata di freschezza che accompagna ogni passo. Il bello del Kneipp del Redebus è anche la sua perfetta integrazione con il territorio circostante.

A partire dal laghetto delle Buse, che rappresenta una delle tappe del sentiero europeo E5, itinerario che collega Bedollo al Passo del Redebus attraversando alcuni degli scorci più belli dell'altopiano.

Per questo il percorso può diventare una pausa rigenerante in una giornata di trekking, passeggiate e pedalate oppure essere il cuore di una giornata di disconnessione da tutto e riconnessione con la natura più wild.

CGS