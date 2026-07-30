Il rito dell’acqua: a Milano si torna a un tempo antico e l’estate ritrova il suo fresco

C’è un’acqua, a Milano, che non appartiene al presente. Nasce a 400 metri di profondità e riaffiora oggi a Terme De Montel Milano, portando con sé il tempo lento della natura e trasformandolo in un’esperienza di benessere contemporaneo. Immergersi in quest’acqua, a Terme De Montel Milano, non è solo un gesto di relax: è un rito di passaggio, un modo per riconnettersi a un tempo che il tempo non ha corrotto, e restituirlo, in forma di beneficio tangibile, al proprio corpo. È questa la visione che guida l’estate 2026 di Terme De Montel Milano, l’unico grande parco termale naturale della città: non più solo un luogo di benessere, ma una vera sorgente di rigenerazione, dove l’acqua non fa da sfondo ma avvolge, accompagna, rigenera, attraverso la pelle, attraverso il respiro, attraverso la sosta.

Terme De Montel

Il percorso di De Montel si costruisce come un rito arcaico riletto in chiave contemporanea: si esce dalla città, ci si immerge, si riemerge cambiati. Fuori, dentro, fuori ancora, una sequenza che l’estate 2026 rinnova mettendo al centro il fresco come gesto rivitalizzante: vasche fresche, docce emozionali, immersioni che restituiscono energia e lucidità nelle giornate più calde. Il freddo, in questo percorso, non è privazione ma sollievo attivo: risveglia, tonifica, rimette in circolo. Nell’estate urbana, dove il caldo diventa spesso una condizione continua, la freschezza torna a essere un’esperienza ricercata, capace di restituire energia, leggerezza e lucidità. Accanto a questo, restano i momenti di calore, sauna, Aufguss, ritualità guidate, pensati però come parentesi, non come protagonisti: il contrasto esiste per essere risolto nella freschezza che segue. I rituali cambiano con le stagioni, come cambia un paesaggio o un menu. Ogni periodo dell’anno porta nuovi percorsi sensoriali, guidati dagli Aufguss Master e dai ritualisti, trasformando ogni visita in un’esperienza diversa. Un Aufguss o un momento di immersione fresca non sono mai esperienze solitarie, ma momenti che legano chi li attraversa insieme, creando connessioni spontanee tra persone che condividono lo stesso momento di benessere, e con esse la memorabilità e il passaparola che fanno di ogni visita un’esperienza da raccontare. Ogni giornata a Terme De Montel è accompagnata da un programma di rituali, esperienze e momenti guidati inclusi nell’ingresso, che seguono il ritmo della stagione e rendono ogni visita diversa dalla precedente.

Seguire la rotta invisibile e sotterranea dell’acqua significa anche seguire una rotta nel tempo. Nell’acqua di sorgente è custodito il sedimentato di millenni, restituito oggi in benefici concreti a chi vi si immerge: è così che Terme De Montel Milano propone una lettura diversa della longevity, non come rincorsa del tempo che passa, ma come capacità di riappropriarsene e di vivere meglio il tempo presente, rallentandone il ritmo attraverso l’acqua, il respiro e il corpo. Durante l’estate gli spazi delle storiche scuderie Liberty e il grande parco si trasformano in un paesaggio mediterraneo fatto di luce, vegetazione e atmosfere rilassate, dove il passaggio dal pomeriggio alla sera accompagna naturalmente il ritmo del percorso termale, in un’atmosfera diversa, sempre capace di far dimenticare, per qualche ora, di trovarsi in città. Una sorgente non si costruisce: si scopre. E ogni immersione è il gesto con cui quell’acqua antica torna, ancora una volta, a incontrare la città. www.demontel.it TERME DE MONTEL MILANO Terme De Montel Milano, autentica sorgente urbana di benessere, è l’unico e più grande parco termale naturale dell’area milanese, frutto di uno dei più significativi interventi di riqualificazione conservativa della città.

Costruite negli anni ’20 dall’architetto Vietti Violi, le ex scuderie sono un gioiello del Liberty italiano. Dopo decenni di abbandono, sono state riportate alla luce grazie a un meticoloso restauro filologico. Le vere terme di Milano – che sorgono in zona San Siro - offrono oltre 16mila metri quadri dedicati al benessere, con percorsi, rituali, saune, trattamenti e aree relax, 10 grandi vasche con acque termali certificate dal Ministero della Salute e un rigoglioso parco immerso nel verde. I massaggi e i trattamenti di Terme De Montel Milano nascono dall’expertise di Terme di Saturnia, un metodo riconosciuto con tecniche efficaci e protocolli avanzati. De Montel combina tradizione e innovazione, promuovendo un benessere accessibile e sostenibile nel cuore di Milano.