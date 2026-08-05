Turismo di lusso, torna il consulente per i viaggi

Il turismo di alta gamma continua a trainare il settore dell’ospitalità italiana. Mentre gli alberghi a cinque stelle archiviano risultati da record e il numero dei visitatori cresce, cambia il modo di scegliere e acquistare un viaggio: sempre più clienti con elevata capacità di spesa preferiscono affidarsi a un consulente specializzato piuttosto che alle piattaforme online.

I numeri confermano il momento positivo del comparto. Nel 2024 gli hotel cinque stelle hanno superato i 9 miliardi di euro di ricavi, registrando una crescita media annua del 9,2% dal 2008, quasi il doppio rispetto al resto dell’hotellerie italiana, che si è fermata al 5,2%. Anche il primo trimestre del 2026, secondo i dati Istat, ha fatto segnare un incremento del 4,2% degli arrivi, a testimonianza della continua attrattività del turismo di fascia alta.

Se il mercato cresce, cambiano però le abitudini dei viaggiatori. Dopo anni dominati da piattaforme digitali, comparatori di prezzo e recensioni online, meno di un cliente su tre conclude realmente una prenotazione sul web. Molti confrontano offerte e strutture, ma prima della decisione preferiscono parlare con una persona. Parallelamente, l’Osservatorio Astoi registra per l’estate 2026 un calo del 5% dei viaggi organizzati, segnale di un’evoluzione della domanda più orientata alla personalizzazione che ai pacchetti standardizzati.

In questo scenario torna centrale la figura del travel advisor, il consulente che accompagna il cliente nella scelta delle strutture e delle esperienze più adatte alle sue esigenze. Nei principali circuiti internazionali il ruolo è sempre più qualificato. L’accesso al network virtuoso, che riunisce oltre ventimila consulenti nel mondo, è riservato esclusivamente ad agenzie che dimostrano elevati standard di competenza e solidità professionale.

In Italia, dove non esiste un albo professionale dei consulenti di viaggio, distinguere le reali competenze non è sempre semplice. Proprio per questo acquistano valore le esperienze maturate direttamente nel settore alberghiero.

Tra i professionisti che rappresentano questa nuova figura c’è Mattia Ferro, imprenditore veneziano che ha unito l’esperienza nella gestione alberghiera all’attività di consulenza.

Nel 2018 ha realizzato il Luxury Camp At Union Lido, a Cavallino-Treporti, un progetto che ha portato i servizi tipici dell’hotellerie di lusso all’interno di un campeggio cinque stelle. Il complesso comprende venti suite di alta gamma, con tariffe che possono superare i mille euro a notte, ed è stato definito da Forbes un esempio innovativo di ospitalità, capace di coniugare glamping e servizi da grand hotel.

Per Ferro, il vero lusso non coincide con l’esclusività della struttura, ma con la qualità dell’esperienza. «Finché non ho dovuto costruirne uno, di un albergo vedevo la metà delle cose», racconta, spiegando come il lavoro svolto dietro le quinte di una struttura ricettiva gli abbia insegnato a riconoscere gli elementi che fanno realmente la differenza.

Dopo aver studiato per anni i modelli organizzativi dei migliori hotel internazionali, da Dubai a Las Vegas fino a Shanghai, oggi utilizza quell’esperienza per orientare i clienti nelle loro scelte. La sua convinzione è che il lusso non possa essere valutato esclusivamente attraverso fotografie, recensioni o classifiche online.

«Non vince chi stupisce, ma chi riesce a non deludere», sintetizza Ferro. Una filosofia che riflette la nuova direzione del turismo di alta gamma: in un mercato sempre più competitivo, il vero valore aggiunto non è soltanto la struttura, ma la capacità di offrire un’esperienza costruita su misura, dove competenza,

affidabilità e consulenza tornano a fare la differenza. Lui lo racconta ogni settimana sulla sua newsletter, mattiaferro.com, da operatore e non da osservatore.