Balmoral, meta favorita della Regina Elisabetta II, potrebbe essere messa da parte da Re Carlo III. Fine di un’era?

Passano gli anni, cambiano i monarchi, e anche certe abitudini potrebbero essere sostituite in favore di altre. È quanto sta accadendo, secondo alcuni, alla dimora di Balmoral, tanto amata dalla Regina Elisabetta II. Per decenni la celebre tenuta scozzese ha accolto la Famiglia Reale. La Regina amava rifugiarsi fra le mura di quel castello. Ma le cose stanno rapidamente cambiando.

Stando a certi rumors, nessuno gradirebbe più soggiornarvi, a partire da Re Carlo. A conferma di ciò, la decisione del sovrano di ritardare il suo arrivo. Secondo le ultime informazioni trapelate, Sua Maestà raggiungerà Balmoral soltanto alla fine di agosto.

Una tradizione interrotta, dunque. Una scelta che, tra le altre cose, costringerà tutti gli altri membri della Famiglia Reale ad arrivare al castello più o meno negli stessi giorni.

È innegabile che Re Carlo preferisca altri rifugi. Primo tra tutti la tenuta di Highgrove, nelle campagne inglesi. E a Balmoral viene preferita la dimora di Birkhall, che non dista molto dal castello scozzese.

Cambia tutto, dunque. Quando a regnare era Elisabetta II, la Regina raggiungeva presto Balmoral, e i royals si recavano al castello un po’ alla volta, divisi in gruppi. A cominciare erano i lontani cugini, fino ad arrivare a William e Kate, con i figli, e Carlo e Camilla. Adesso, dal momento che il Re si tratterrà poco nel castello, tutti i membri della Famiglia Reale dovranno arrivare praticamente insieme per la consueta visita.

Sarà il caos, o almeno è questo ciò che si teme.

Per il momento sappiamo che i Principi di Galles saranno a Balmoral per una settimana, poco prima che inizi la scuola dei loro figli. I figli dell’ex Principe Andrea, invece, non ci saranno proprio. Nessun invito per Beatrice ed Eugenia.

Ci sarà molto da fare per accontentare gli ospiti, perché nessuno intende dormire nel castello. Dunque dovranno essere trovate sistemazioni adeguate in altre strutture vicine.