Appendix, agosto: summer events 2026

Rituali e cerimonie dell’estate

Proseguono per tutto il mese i rituali stagionali che caratterizzano la programmazione estiva di De Montel, ispirati alla luce, all’energia e alla freschezza della stagione. Gli ospiti possono vivere esperienze come Aura Solis Aufguss, Floating Sound Bath, Sun Breath Meditation e Frozen Mint Scrub, percorsi che alternano calore, acqua, aromaterapia e meditazione per favorire rilassamento, vitalità e benessere psicofisico.

Spa experience

Continua anche ad agosto Icing Massage con Criosphere, il trattamento dedicato alla stagione estiva che sfrutta il freddo localizzato per stimolare la circolazione, favorire il drenaggio e regalare una piacevole sensazione di leggerezza. Un’esperienza pensata per contrastare gli effetti del caldo e ritrovare immediatamente comfort e freschezza.

Terme De Montel

L’estate a De Montel

L’esperienza estiva prosegue ogni giorno con gli appuntamenti che scandiscono la vita della sorgente urbana. L’Aperitivo accompagna tutte le sere, dalle 18.00 alla chiusura, con un buffet pensato per vivere il passaggio dal giorno alla sera in un’atmosfera rilassata. Dal venerdì alla domenica continua Pizza & Relax, l’esperienza che unisce ingresso serale alle terme e cena in accappatoio nella Vip Lounge, tra pizza appena sfornata, musica soffusa e convivialità sotto il cielo estivo. Ogni sera, dalle 21.00 alle 23.00, si svolge il Rituale di Accensione del Light Garden, il percorso luminoso che accompagna il tramonto trasformando il giardino in uno scenario immersivo fatto di riflessi, acqua e giochi di luce.

Eventi speciali

3 agosto | Musica Live Il mese si apre con una serata di musica dal vivo accompagnata dalla band Off Labels, che con un repertorio pop, soul e funk accompagnerà il tramonto creando un’atmosfera rilassata negli spazi esterni del parco.

6 agosto | Candlelight Open Air Torna uno degli appuntamenti più suggestivi dell’estate. Migliaia di candele illumineranno il parco esterno trasformandolo in uno scenario emozionale dedicato alla musica dal vivo. L’esperienza Candlelight Open Air offrirà agli ospiti una serata in cui benessere, spettacolo e atmosfera si fondono in un unico percorso sensoriale.

15 agosto | Star & Fire Ferragosto si celebra con Star & Fire, il grande evento speciale dell’estate. Il parco termale ospiterà una serata immersiva che intreccia spettacoli di fuoco, musica dal vivo, DJ set, performance artistiche e rituali di benessere. Protagonisti della serata saranno il violinista Pierpaolo Foti, un coro gospel e un’orchestra live che accompagneranno gli ospiti in un’esperienza scenografica dove relax e intrattenimento convivono fino a tarda sera.

28 agosto | Cinema sotto le Stelle – Mamma Mia! Prosegue la rassegna Cinema sotto le Stelle, che trasforma il parco di De Montel in un’arena cinematografica all’aperto. L’appuntamento di agosto propone la proiezione di Mamma Mia!, accompagnata da rituali Aufguss ispirati al film per un’esperienza che unisce cinema e benessere.

Programma ricorrente

Ad accompagnare gli ospiti per tutto il mese tornano anche gli appuntamenti ricorrenti dedicati alla musica e alla socialità. DJ Set Lounge & Chill Ogni giovedì di agosto (13, 20 e 27 agosto), dalle 18.00 alle 22.00, l’aperitivo è accompagnato da DJ set lounge e chill che animano gli spazi esterni del bistrot con sonorità rilassate pensate per accompagnare il tramonto. Con la programmazione di agosto, Terme De Montel Milano conferma la propria identità di destinazione urbana dedicata al benessere contemporaneo, proponendo un calendario che intreccia ritualità termale, intrattenimento, cultura ed esperienze sensoriali. La sorgente urbana dove vivere l’estate milanese attraverso l’acqua, la luce e il piacere di condividere momenti di autentico relax.

Anteprima settembre

In occasione della settimana di Formula 1, Terme De Montel e RedBull portano per il secondo anno consecutivo l’energia delle corse nella straordinaria cornice del parco termale urbano più grande d’Italia. Dal 2 al 6 settembre la Racing Week sarà un’esperienza esclusiva che prevederà, oltre al percorso termale, una serie di iniziative e Cerimonie dedicate, firmate RedBull, con allestimenti ispirati ai celebri paddock e l’esposizione di una vera monoposto di Formula 1. Un appuntamento unico per immergersi nell’atmosfera roboante e carica di adrenalina del Grand Prix.