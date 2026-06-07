I laghi di Levico e Caldonazzo: relax, sport e spiagge Bandiera Blu

La Valsugana nella bella stagione ha la freschezza dell'acqua e il ritmo lento delle giornate all'aria aperta, specie in quello spicchio compreso tra il Lago di Caldonazzo e il Lago di Levico, dove si trasforma nella destinazione ideale per chi sogna weekend e vacanze tra natura, sport e paesaggi rigeneranti. Qui le giornate iniziano con un tuffo nel lago, proseguono tra passeggiate, pedalate e sport acquatici e finiscono con un aperitivo con vista al tramonto, mentre le montagne si riflettono sull'acqua e l'aria profuma di bosco. Il Lago di Caldonazzo è il cuore più dinamico della valle.

Le sue acque, tra le più calde dell'arco alpino, in estate raggiungono i 24 gradi e permettono di fare il bagno da giugno fino ai primi giorni d'autunno. Intorno, i borghi di Caldonazzo, Calceranica al Lago, Tenna e San Cristoforo mantengono un'atmosfera autentica, fatta di piccoli moli, case affacciate sull'acqua e piazze dove il tempo sembra rallentare. È qui che la vacanza prende una forma semplice e ricca allo stesso tempo: spiagge Bandiera Blu, prati verdi dove prendere il sole, piste ciclabili immerse nel paesaggio e un'offerta outdoor che rende il lago una vera palestra naturale. Vela, windsurf, canoa, SUP, sci nautico, nuoto, pesca, immersioni e gite in barca elettrica scandiscono le giornate di chi ama vivere l'acqua in tutte le sue forme.

A rendere ancora più vivace la stagione contribuisce il Circolo Nautico Caldonazzo, uno dei poli sportivi più importanti della zona, sede di corsi, allenamenti e competizioni nazionali dedicate ai giovani talenti della vela e della canoa. Ma la Valsugana non è soltanto movimento e attività. A pochi minuti di distanza, separato dal colle di Tenna, il Lago di Levico proietta in una dimensione più quieta e rilassata. La sua forma stretta e allungata ricorda quasi un fiordo nordico, mentre la vicinanza con Levico Terme aggiunge alla vacanza una naturale dimensione di benessere. Qui le giornate scorrono tra spiagge curate, sentieri facili e silenzi interrotti soltanto dal rumore dell'acqua e dal vento tra gli alberi. Il giro completo del lago, lungo circa dieci chilometri, è perfetto per una passeggiata panoramica o una pedalata lenta, mentre la Strada dei Pescatori, accessibile anche con passeggini e carrozzine, accompagna lungo uno dei tratti più suggestivi della riva.

Da non perdere, all'estremità meridionale del lago, il biotopo Canneto di Levico: custodisce uno degli ecosistemi più preziosi della valle, tra canneti, uccelli acquatici e scorci simili ad acquerelli. In più, l'estate porta in Valsugana una serie di eventi, tra cui la Lake Color Run del 28 giugno a Calceranica al Lago: cinque chilometri di corsa e divertimento tra musica e voglia di stare insieme sulle rive del lago.

Ed è forse proprio questa la vera anima della Valsugana: unire sport, natura, accessibilità e qualità della vita in un paesaggio che non ha bisogno di effetti speciali per lasciare il segno: bastano l'acqua che riflette le montagne, una bicicletta lungo il lago e il tempo ritrovato dell'estate per sentirsi subito in vacanza. Info: visitvalsugana.it