Il progetto di un unico «polo» degli aeroporti del nord prende quota. Una settimana fa i sindaci di Milano Beppe Sala, di Genova Silvia Salis e di Torino Stefano Lo Russo hanno scritto ai governatore di Lombardia, Piemonte e Liguria per proporre l’avvio di un percorso condiviso a «coordinare e integrare le attività dei quattro aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate, Torino Caselle e Genova Cristoforo Colombo», con l’obiettivo di «rafforzare la competitività internazionale del territorio, valorizzando al contempo le vocazioni delle aree servite». E nonostante sia complesso, ha sottolineato ieri Sala, coordinare le agende di tre sindaci e presidenti, c’è già una data. Anche se per ora si esprime con prudenza: «L’unico passo in avanti è che abbiamo fissato una call il primo dicembre, quindi fino ad allora non ho nulla da aggiungere. Però ho riscontrato nel dialogo grande interesse quindi aspettiamo e vediamo come si potrà procedere a livello di analisi». Sala ha partecipato ieri agli Stati Generali dei Trasporti a Palazzo Lombardia e anche il padrone di casa, il governatore Attilio Fontana, ha commentato l’ipotesi: «Credo siano tutti ragionamenti molto utili e molto interessanti. Dobbiamo cercare di fare in modo di mettere in rete e di dare una risposta più razionale a questi aeroporti. Lo dicevo già teoricamente che per la Lombardia dovrebbe esserci un maggior coordinamento fra i diversi aeroporti, fatto a livello Nord Ovest è sicuramente un aspetto ancora più importante. Per evitare di duplicare e rendere più efficienti le risposte».

In compenso Sala commenta ormai quasi da spettatore esterno la bocciatura da parte dell’Agenzia del Tpl del progetto Mobility Project presentato da Atm, Webuild e Hitachi Rail per rafforzare la società di trasporti in vista della futura gara. É chiaro che, ribadisce, «per come sono le leggi in Italia, probabilmente anche discutibili, si dovrà procedere a una gara per assegnare il servizio, e anche a una proroga del contratto ad Atm. Vedo che c’è molta preoccupazione tra i sindacati perchè ad esempio l’idea di una gara a pezzi dal punto di vista occupazionale e della gestione di Atm sarebbe un problema. Sarà purtroppo una delle questioni che dovrà affrontare il prossimo sindaco». Fontana invece torna a battere il tasto sulla necessità di rivedere i criteri nazionali per la distribuzione dei fondi destinati al Tpl, «le risorse che arrivano dal governo vengono distribuite secondo un criterio che penalizza la Lombardia, dobbiamo coprire oltre il 50% delle necessità». L’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente ricorda invece i risultati in tema di bigliettazione digitale e treni a idrogeno, «ben 214 treni nuovi per una spesa di 1,7 miliardi». E anticipa che è allo studio un nuovo collegamento ferroviario (42 km) tra Segrate e Crema, «grazie alla futura fermata M4 Segrate Porta Est rappresenterà un importante collegamento con Linate».