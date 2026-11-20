Sull’urbanistica la Procura assesta un nuovo colpo. Sempre per presunti abusi edilizi, questa volta nell’area dell’ex Trotto a San Siro. A ricevere l’avviso di chiusura indagini - cui seguirà la richiesta di rinvio a giudizio - ieri sono state 27 persone, tra dirigenti del Comune, costruttori e progettisti.

Le accuse ipotizzate dai pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici, titolari di altre inchieste dello stesso tipo, sono di lottizzazione abusiva e abuso edilizio. Sotto accusa c’è il progetto in costruzione fra via dei Rospigliosi, via Pessano, via Capecelatro e piazza Axum, su un’area di circa 22mila metri quadrati. Due sono gli interventi: un complesso in «edilizia libera» composto da una torre di 23 piani e alta 81,5 metri e un edificio di sette piani; poi un palazzo di sette piani e un’altra torre di dieci piani in «edilizia residenziale sociale». Il tutto per l’arrivo di circa 900 nuovi abitanti. Tra gli indagati che rischiano il processo ci sono Giovanni Oggioni, ex vice presidente della Commissione paesaggio coinvolto in altri casi e già assolto in primo grado nella vicenda della Torre Milano, Simona Collarini, ex dirigente dell’urbanistica di Palazzo Marino, manager di Snaitech, Axa e Prelios sgr, professionisti come un notaio e alcuni architetti.

Al posto di vecchi edifici adibiti a scuderie, a una «alberatura di tigli e platani di alto fusto», con abitazioni tutte «nello stesso stile di quelle vincolate dalla Soprintendenza sull’altro lato» della via, alcune con decorazioni «rustiche», in un’area classificata dal Comune in «ambito di prevalente valore storico e culturale», è in corso - per l’accusa - la realizzazione «di un imponente complesso residenziale che ha stravolto le caratteristiche paesaggistiche dei luoghi». Per i pm, un intervento «fortemente trasformativo», autorizzato «ignorando le indicazioni» del piano di territorio di Coordinamento provinciale, che vietava «in quel preciso ambito territoriale» la costruzione «di nuovi insediamenti edilizi isolati o distaccati dai preesistenti», e «in assenza di alcun previo piano attuativo di zona e quindi di alcuna istruttoria urbanistica, atta a valutarne l’interesse pubblico». Ci sarebbe stata inoltre una «aperta violazione della normativa di legge sulla Vas (Valutazione ambientale strategica, ndr)». Il progetto sarebbe andato avanti grazie al parere positivo della Commissione paesaggio e il «permesso di costruire convenzionato», del febbraio 2023, sarebbe stato concesso dai funzionari indagati «senza alcuna approvazione del Consiglio o della giunta comunale». Come si legge nell’avviso di conclusione indagini, la «lottizzazione abusiva» è partita nel 2019 con lo scorporo di un’unica proprietà operato tra Snaitech, cui apparteneva l’intero lotto, e l’acquirente Prelios che si è chiuso con una compravendita tra Prelios e Axa.