Regione Lombardia è pronta a sostenere la proposta avanzata da undici associazioni italiane di pazienti affetti da tumore del pancreas per favorire l’accesso gratuito al Daraxonrasib, nuovo farmaco sviluppato dall’azienda statunitense Revolution Medicines per il trattamento del carcinoma pancreatico metastatico. Ad annunciarlo l’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, in occasione della Giornata mondiale del tumore del pancreas: «Abbiamo ricevuto e valutato con grande attenzione la proposta delle associazioni dei pazienti e ne condividiamo l’obiettivo: fare in modo che una nuova opportunità terapeutica possa essere accessibile a tutti coloro che presentano i requisiti clinici per beneficiarne, indipendentemente dalle condizioni economiche o dalla regione in cui vivono. Per questo siamo pronti a fare la nostra parte, collaborando con Aifa, Ministero della Salute e Revolution Medicines per verificare la possibilità di attivare, anche in Italia, un programma di fornitura gratuita del farmaco, sul modello di quanto già realizzato negli Stati Uniti». Attenzione: «non si tratta di aggirare le procedure regolatorie né di chiedere deroghe improprie alle regole che garantiscono sicurezza ed efficacia dei medicinali - spiega Bertolaso - ma di individuare, attraverso gli strumenti già previsti dalla normativa, una soluzione temporanea che consenta ai pazienti di accedere alle cure, mentre si completano i passaggi necessari alla loro ordinaria disponibilità nel nostro Paese».

Regione Lombardia è già intervenuta per consentire a Jessica, paziente affetta da tumore metastatico del pancreas, di accedere al trattamento attraverso un finanziamento straordinario. «Siamo consapevoli che non può essere questa la soluzione per tutti. Non devono esserci pazienti di serie A e di serie B, né può essere necessario ottenere attenzione mediatica per accedere a una terapia».

La richiesta, sottoscritta da undici organizzazioni italiane impegnate nella tutela dei pazienti oncologici, propone l’attivazione di un programma nazionale di uso terapeutico finanziato dall’azienda produttrice, ai sensi del Decreto ministeriale del 7 settembre 2017. Tra i punti principali: la fornitura gratuita di Daraxonrasib ai pazienti clinicamente eleggibili, la garanzia della continuità terapeutica per chi ha già iniziato il trattamento, il coinvolgimento di centri oncologici qualificati sul territorio nazionale e l’istituzione di un coordinamento operativo unico per supportare i medici nelle procedure di accesso.

Daraxonrasib è stato approvato dalla Fda statunitense il 26 agosto 2026. Dopo il parere positivo espresso dall’Agenzia Europea per i Medicinali lo scorso 15 ottobre, il farmaco ha ottenuto, il 16 novembre, l’autorizzazione all’immissione in commercio da parte della Commissione europea. In Italia restano da completare i passaggi necessari alla definizione del prezzo, della rimborsabilità e dell’effettiva disponibilità attraverso i canali ordinari del Servizio sanitario nazionale.