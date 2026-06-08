Ballottaggi, via allo spoglio: Vigevano, Arezzo e Macerata verso il centrodestra. Al centrosinistra Chieti e Agrigento

Resta governata dal centrodestra, così come accade dal 2000, Vigevano, il comune più popoloso con i suoi 62mila abitanti chiamato al voto in Lombardia per il ballottaggio: il nuovo sindaco è Paolo Previde Massara, sostenuto da Forza Italia e dalla civica Lab27029, che ha ottenuto il 57,3% dei voti. Sconfitta quindi Rossella Buratti, candidata sostenuta da tutto il campo largo ferma al 42,6% dei voti, che era stata la più votata al primo turno con il 34,3%, contro il 24,3% di Previde Massara che però ha preso una parte dei voti dei due candidati del centrodestra esclusi dal ballottaggio, e cioè l'ex assessore Riccardo Ghia, sostenuto da Lega e Fratelli d'Italia che aveva preso il 21,4%, e Furio Suvilla, il candidato sostenuto da Roberto Vannacci che era stato con il 14,2% la sorpresa del primo turno. Molto bassa l'affluenza che si è fermata al 45,54% contro il 52,03% del primo turno. (ANSA).