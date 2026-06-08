Ballottaggi, via allo spoglio: Vigevano, Arezzo e Macerata verso il centrodestra. Al centrosinistra Chieti e Agrigento

L'affluenza definitiva ai ballottaggi è del 52%, in calo di oltre otto punti rispetto al primo turno quando era al 60,48%. Lo si evince dal sito di Eligendo quando manca una sola sezione sulle 1.212 complessive.Sei i capoluoghi di provincia coinvolti: Arezzo, Agrigento, Trani, Chieti, Lecco e Macerata. Occhi puntati anche su Vigevano dove il candidato sostenuto da Vannacci, Furio Suvilla, è arrivato quarto al primo turno e ha invitato i suoi elettori a votare scheda nulla o bianca.
Ballottaggi: ad Agrigento Sodano è al 71%, è festa al comitato elettorale
Michele Sodano, candidato sindaco di Agrigento per il Campo largo, è al 71,48%. Dino Alonge, candidato di parte del Centrodestra, è invece al 28,52%. Complessivamente sono state scrutinare 33 su 57 sezioni. Al comitato elettorale di Sodano, lungo il viale Della Vittoria, è già scoppiata la festa.
Ballottaggi: Vigevano resta al centrodestra, Previde Massara nuovo sindaco
Resta governata dal centrodestra, così come accade dal 2000, Vigevano, il comune più popoloso con i suoi 62mila abitanti chiamato al voto in Lombardia per il ballottaggio: il nuovo sindaco è Paolo Previde Massara, sostenuto da Forza Italia e dalla civica Lab27029, che ha ottenuto il 57,3% dei voti. Sconfitta quindi Rossella Buratti, candidata sostenuta da tutto il campo largo ferma al 42,6% dei voti, che era stata la più votata al primo turno con il 34,3%, contro il 24,3% di Previde Massara che però ha preso una parte dei voti dei due candidati del centrodestra esclusi dal ballottaggio, e cioè l'ex assessore Riccardo Ghia, sostenuto da Lega e Fratelli d'Italia che aveva preso il 21,4%, e Furio Suvilla, il candidato sostenuto da Roberto Vannacci che era stato con il 14,2% la sorpresa del primo turno. Molto bassa l'affluenza che si è fermata al 45,54% contro il 52,03% del primo turno. (ANSA).
Ballottaggi: Vigevano resta al centrodestra, Previde Massara nuovo sindaco
Resta governata dal centrodestra, così come accade dal 2000, Vigevano, il comune più popoloso con i suoi 62mila abitanti chiamato al voto in Lombardia per il ballottaggio: il nuovo sindaco è Paolo Previde Massara, sostenuto da Forza Italia e dalla civica Lab27029, che ha ottenuto il 57,3% dei voti. Sconfitta quindi Rossella Buratti, candidata sostenuta da tutto il campo largo ferma al 42,6% dei voti, che era stata la più votata al primo turno con il 34,3%, contro il 24,3% di Previde Massara che però ha preso una parte dei voti dei due candidati del centrodestra esclusi dal ballottaggio, e cioè l'ex assessore Riccardo Ghia, sostenuto da Lega e Fratelli d'Italia che aveva preso il 21,4%, e Furio Suvilla, il candidato sostenuto da Roberto Vannacci che era stato con il 14,2% la sorpresa del primo turno. Molto bassa l'affluenza che si è fermata al 45,54% contro il 52,03% del primo turno.
Ballottaggi: Legnini verso la vittoria a Chieti, è al 52,61%
Quando è stato scrutinato oltre un terzo delle sezioni, Giovanni Legnini si avvia all'elezione a sindaco di Chieti. Secondo i dati forniti da Eligendo, l'ex vicepresidente del Csm - che al primo turno era al 47,2% - è al 52,61%. Il suo avversario, Cristiano Sicari, che al ballottaggio è sostenuto in apparentamento anche da Mario Colantonio e Alessandro Carbone, è fermo al 47,39%.
Arezzo: 42 sez. su 97, Comanducci (Cdx) al 55,35% Ceccarelli (Campo largo) al 44,65%
Ai ballottaggi per le comunali ad Arezzo, in base ai dati di Eligendo relativi a 42 sezioni su 97, il candidato di centrodestra Marcello Comanducci è avanti con il 55,35% mentre il candidato del campo largo Vincenzo Ceccarelli è al 44,65%.
Macerata: 20 sez. su 44, Parcaroli (Cdx) al 52,55% Tittarelli (Campo largo) al 47,45%
Ai ballottaggi per le comunali di Macerata, in base ai dati di Eligendo relativi a 20 sezioni su 44, il candidato di centrodestra e primo cittadino uscente Sandro Parcaroli è al 52,55% mentre il candidato del campo largo Gianluca Tittarelli è al 47,45%.
Chieti: 11 sez. su 54, Legnini avanti con il 53,73%, Sicari al 46,27%
Ai ballottaggi per le comunali a Chieti, in base ai dati di Eligendo relativi a 11 sezioni su 54, il candidato del campo largo, Giovanni Legnini, è al 53,73%; lo sfidante di centrodestra Cristiano Sicari segue al 46,27%.
A Vigevano avanti il centrodestra
Occhi puntati su Vigevano dove il candidato sostenuto da Vannacci, Furio Suvilla, è arrivato quarto al primo turno e ha invitato i suoi elettori a votare scheda nulla o bianca. Massara, sostenuto da Forza Italia, è al 57,78% contro il 42,22% di Buratti (centrosinistra) quando sono state scrutinate 48 sezioni su 61
Ballottaggi: ad Arezzo Comanducci avanti ad un terzo delle sezioni scrutinate
Ad oltre un terzo circa delle sezioni scrutinate, 36 su 97, al ballottaggio ad Arezzo è in vantaggio il candidato sindaco del centrodestra Marcello Comanducci con il 55% delle preferenze, rispetto a Vincenzo Ceccarelli del centrosinistra.
Ballottaggi: a Viareggio è testa a testa, Grilli avanti
Mentre sono state scrutinate 36 sezioni su 67, in base ai dati sul sito del Comune, a Viareggio (Lucca) si profila un testa a testa che vede avanti la candidata Sara Grilli, sostenuta anche dal centrodestra, con il 50,58% su Federica Maineri del centrosinistra, al 49,42%.
Ballottaggi: affluenza definitiva al 52%, oltre 8 punti in calo sul primo turno
L'affluenza definitiva ai ballottaggi è del 52%, in calo di oltre otto punti rispetto al primo turno quando era al 60,48%. Lo si evince dal sito di Eligendo quando manca una sola sezione sulle 1.212 complessive
Comunali: affluenza ai ballottaggi verso il 54%, quasi otto punti in meno
L'affluenza ai ballottaggi, quando sono arrivate circa la metà delle sezioni, è del 54,16%. Al primo turno - allo stesso momento del conteggio - era al 62,37%. Dunque si va verso un calo di 8 punti percentuali.
Amministrative: chiusi seggi per ballottaggi, al via spoglio
Urne chiuse per il turno di ballottaggio per le elezioni amministrative in 42 Comuni italiani sopra i 15mila abitanti. Sono sei i Comuni capoluogo: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Trani e Agrigento. Complessivamente la tornata interessa oltre 1,13 milioni di elettori. Con la chiusura dei seggi, partono le operazioni di spoglio.
Amministrative: urne aperte fino alle 15, affluenza ballottaggi al 39,79%
Seconda giornata di voto per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani sopra i 15mila abitanti. Tra questi anche sei capoluoghi (Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani). Le urne saranno aperte fino alle ore 15. rne aperte fino alle 15. L'affluenza ieri sera alle 23 si è attestata al 39,79 per cento, in calo rispetto al 46,56 per cento del primo turno.