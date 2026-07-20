“Appropriazione indebita”. Conte attacca La Russa su Borsellino. La replica: “Dichiarazioni rispettose”

Anche l’anniversario della Strage di via D’Amelio è stata un’occasione di campagna elettorale per il Movimento 5 stelle, con Giuseppe Conte che nemmeno in un’occasione come questa, che pretenderebbe l’abdicazione di ogni schermaglia politica in nome della lotta comune alla mafia, ha ben pensato di attaccare frontalmente Fratelli d’Italia e Ignazio La Russa. “Dobbiamo respingere questa appropriazione indebita, la dobbiamo respingere. Ecco perché oggi andremo a rivendicare una memoria collettiva. Andremo a contrastare questo tentativo di di furto di un'eredità morale che appartiene all'Italia migliore”, ha dichiarato il presidente del M5s, intervenendo alla manifestazione organizzata per il 34 esimo anniversario della strage di via D'amelio e parlando di quello che considera il tentativo di alcuni esponenti di destra di “appropriarsi della memoria di Paolo Borsellino”.

E ha anche aggiunto che “Borsellino è una memoria collettiva, appartiene all'Italia migliore, non a un singolo partito, quindi quando La Russa dice che oggi sarebbe ministro dei Fratelli d'Italia opera un'appropriazione indebita vergognosa, un furto di eredità morale. Borsellino appartiene all'Italia migliore. L'importante è stare dalla parte giusta non dalla parte di chi in questi anni ha contribuito a un arretramento nella lotta contro la mafia”. Quella di Conte voleva essere una replica a un ragionamento ipotetico del presidente del Senato, il quale ha spiegato di avere “letto con attenzione e anche con dispiacere le parole di Salvatore Borsellino su Giorgia Meloni, io ho grande rispetto per tutta la famiglia Borsellino”. E il rispetto, ha aggiunto, “non viene meno per il fatto che ha la tessera dei partigiani, non viene meno perché non aveva le stesse idee del fratello, che era di destra. Non accetto però che nessuno, neanche il fratello, possa decidere di sapere cosa avrebbe fatto oggi Paolo Borsellino. Io ho un enorme rispetto ma ho più rispetto per Paolo Borsellino”. È come se, ha concluso, “dicessi, e non lo dico, e chi mi potrebbe smentire, che se oggi fosse vivo sarebbe ministro di Fratelli d'Italia perché era di destra. Ci vuole rispetto per tutti. Spero non sia offensivo”.

Quelle di Conte sono state parole fuori luogo a fronte dell’ampio discorso di La Russa, che probabilmente il presidente del M5s non ha nemmeno letto nella sua interezza. Ma la replica di La Russa non è tardata ad arrivare, sottolineando che “il profondo rispetto che nutro per Paolo Borsellino e la sua scorta mi inducono a non rispondere adesso alle polemiche strumentali che un politicamente disperato Giuseppe Conte, muove a me e a Fratelli d’Italia perfino nelle ore in cui per le strade di Palermo viene ricordato con commozione il loro sacrificio”. Ci sarà tempo, ha detto La Russa, “e modo di farlo.

Ora dico solo che la sua laurea non è stata sufficiente a insegnargli a leggere bene le mie rispettose dichiarazioni su Borsellino, che ho conosciuto molto tempo fa al convegno annuale di formazione del Fronte della Gioventù”.