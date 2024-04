Basilicata, il sondaggio chiesto dal Pd è un flop: centrodestra avanti

In Basilicata continuano le comiche del campo largo. Dopo il primissimo sondaggio Noto, che vedeva il centrodestra avanti di ben undici punti, il più recente sondaggio Winpoll - commissionato per l’occasione dal Partito democratico - è una doccia gelata per la sinistra italiana. Tradotto: perfino le rilevazioni “fatte in casa” non riescono a nascondere tutta la polvere giallorossa sotto il tappeto.

In vista delle prossime elezioni regionali in Basilicata, che si terranno il 21 e il 22 aprile, la striscia negativa della sinistra, tra divisioni interne al campo largo e molteplici figuracce sui candidati, è destinata a continuare. E perfino il sondaggio commissionato dal Pd, da molti punti di vista il più favorevole, non fa eccezione. Il candidato alla presidenza del centrosinistra, Piero Marrese, sarebbe ancora dietro a Vito Bardi, capo del centrodestra che in Basilicata, complici le divisioni del campo avversario, si presenta in versione extralarge. I numeri parlano chiaro: il candidato di centrodestra, secondo il sondaggio, partirebbe favorito con il 51,5% delle preferenze. Staccato, non di poco, Marrese del centrosinistra con il 46,4%. Una distanza significativa di cinque punti percentuali netti che, a circa tre settimane dal voto, potrebbe essere incolmabile.

Il motivo? È presto detto: la compattezza mostrata dalla coalizione di centrodestra fin dal primo minuto di gioco della partita elettorale, come da copione, sta facendo una grossa differenza nelle intenzioni di voto. Al contrario, la frammentazione politica del centrosinistra rappresenta l’eterno tallone d’Achille delle opposizioni. Una difficoltà intrinseca che gli elettori percepiscono, soprattutto in occasione di voti locali e distanti delle istanze nazionali. Le preferenze per i singoli partiti, riportati dal sondaggio, dimostrano questa discrepanza. Fratelli d'Italia sarebbe al primo posto con il 18,7%, seguito dal Partito democratico targato Elly Schlein al 16,3% e al Movimento 5 stelle al 15,9%, molto vicino ai dem. Forza Italia, invece, prenderebbe l'11,6% mentre la Lega arriverebbe al 5,7% .

Il Carroccio potrebbe essere affiancato da Azione con il 6% delle preferenze. Seguirebbero poi i Verdi-Sinistra (5,4%) che appoggiano Marrese. Non è registrato il risultato di Italia Viva di Matteo Renzi, anche lui schierato a braccetto con il centrodestra di Bardi. Tra le liste civiche, il risultato più alto andrebbe a Basilicata Casa Comune di Angelo Chiorazzo, con il 6%. Volt, invece, prenderebbe il 2%.

Nota metodologica:

Sondaggio realizzato dall'Istituto Winpoll per il Partito democratico presso un campione proporzionale di cittadini maggiorenni residenti in Basilicata per quote di genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. Sono state realizzate 1.000 interviste, condotte mediante metodo CATI. Il margine di errore è +/- 3,2% con un livello di affidibilità del 95%. Il documento informativo completo riguardante il sondaggio è disponibile su www.