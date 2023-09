Calenda ci ricasca: ecco l'ennesima giravolta sul M5S

Carlo Calenda perde il pelo ma non il vizio. Da tempo il leader di Azione coltiva un percorso di avvicinamento al Partito Democratico di Elly Schlein. Su un punto però non aveva mai voluto transigere, perlomeno fino ad ora: no a coalizioni con dentro il Movimento 5 Stelle o i populisti di sinistra. In vista delle amministrative di Foggia è caduto anche questo tabù. Azione sosterrà infatti la candidatura unitaria del fronte progressista che include, oltra al Pd, gli stessi grillini. Naufragato il progetto del Terzo Polo, mentre l'ex partner Renzi si avvicina sempre più al centro, Calenda decide dunque di virare decisamente a sinistra.

Un primo segnale era già arrivato a inizio luglio, con la proposta unica delle opposizioni in favore del salario minimo. In quell'occasione, però, Calenda si era affrettato a dire che si trattava di una singola battaglia e che non aveva intenzione di partecipare alla costruzione di un campo largo. Anche per questo motivo, Azione non aveva partecipato al comitato di coodinamento con dem, 5 Stelle e Verdi-Sinistra. Nelle ultime comunali, il partito di Calenda aveva appoggiato candidati democratici sempre e solo in casi in cui la coalizione non prevedesse anche la presenza dei grillini. "Quando ci sono le alleanze riformiste, non c'è il Movimento Cinque Stelle, ma ci siamo noi e si riesce anche a vincere" - affermava ancora tre mesi fa - "A livello nazionale la situazione è più complessa. Il problema è che il Movimento è incompatibile, io lo dico da diversi anni, con qualsiasi forma di proposta di governo" . Ennesima giravolta.

Come si legge in una nota, la coalizione del campo largo progressista - composta da Azione, Comunità Politica, CON, Europa Verde, Italia Viva, I Popolari, Movimento Cinque Stelle, Partito Democratico e Partito Socialista - ha scelto di proporre alla città di Foggia la candidatura a sindaco di Maria Aida Episcopo, 60 anni, insegnante e dirigente dell'ufficio scolastico provinciale. Un nome indicato proprio dal partito di Giuseppe Conte, originario di Volturara Appula, meno di un'ora dal capoluogo foggiano. Le elezioni si terrano il 22 e 23 ottobre prossimi e saranno le prime dopo oltre 24 mesi di commissariamento dovuti allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Oltre Episcopo, correrranno per la carica di sindaco Raffele Di Mauro, candidato unitario del centrodestra, Nunzio Angiola, Antonio De Sabato e Giuseppe Mainiero, alla guida di liste civiche.