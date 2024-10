Caso Sogei, Maurizio Casasco convoca i vertici in Commissione vigilanza

Ascolta ora 00:00 00:00

Vertici di Sogei convocati in Commissione parlamentare di Vigilanza dell'Anagrafe Tributaria: questa la mossa del presidente Maurizio Casasco. "Alla luce delle notizie che coinvolgono il Direttore generale Business della Società Generale d'Informatica SpA, anche nell'ambito dell'indagine conoscitiva già avviata dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria, è stata predisposta la convocazione per la prossima settimana del Presidente e dell’Amministratore Delegato della Sogei SpA al fine di riferire in merito" , la conferma in una nota.

La società in house controllata dal ministero dell’Economia è finita al centro dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Roma per corruzione e turbativa d'asta nell'ambito degli appalti informativi. Sotto la lente d'ingrandimento dei pm una "grande mole di documenti e dati" che sono al vaglio della Guardia di Finanza. Lunedì sera è stato arrestato il dg di Sogei, Paolino Iorio, che nel corso di un interrogatorio investigativo ha ammesso di aver intascato "circa 100 mila euro in nero" dall'imprenditore indagato. Ricordiamo che il manager è stato arrestato in flagranza mentre intascava una presunta tangente di 15 mila euro da Massimo Rossi.

Ieri Sogei ha diramato una nota per esprimere piena fiducia nella magistratura e garantire il totale supporto: " Si dichiara indiscutibilmente estranea ai fatti. Ove i fatti contestati fossero acclarati in maniera definitiva l’azienda si dichiarerà parte lesa e si tutelerà nelle sedi competenti ", si legge.

Inoltre, la società ha assicurato che l'inchiesta non avrà un peso sulle capacità tecniche, organizzative e operative a garanzia della continuità dei servizi erogati a favore delle amministrazioni clienti. Ora l'attenzione è rivolta alla Commissione presieduta da Casasco e all'audizione in programma prossima settimana del Presidente e dell’Amministratore Delegato.