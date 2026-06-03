"Il diritto a restare" nel proprio Paese? Per Schlein vale solo per gli italiani

"Questo non è ancora un Paese per giovani e il nostro sforzo deve renderlo un Paese per giovani e non solo". Ne è convinta la segretaria del Pd Elly Schlein che questa mattina, presso la sede del partito, ha presentato una proposta di legge sul 'diritto a restare'.

Si tratta di una pdl che prevede un aumento di 200 euro in busta paga per tre anni rivolto agli under 35 e altre misure come le agevolazioni per le imprese che concedono lo smart working e aiuti finanziari di vario tipo per contrastare il caro affitti e per acquistare la casa. E ancora :borse di studio per dottorati al Sud; credito di imposta per lavoro agile nelle aree interne; piano assunzioni personale nei comuni piccoli delle aree interne; Tpi gratis per studenti. Tutte misure volte a "sancire il diritto a restare perché - spiega Schlein - partire deve essere sempre una scelta, mai deve essere una scelta obbligata, data dalla mancanza di opportunità dove si nasce e si cresce".

"Noi non è che pensiamo di risolvere tutto con questa proposta di legge, ma questa mette insieme proposte concrete. Molti ci dicono 'aiutateci a costruire le condizioni per tornare'. Questo è quello che vogliamo fare”, ha detto la segretaria del Pd. Schlein, poi, non ha perso occasione di attaccare il governo: “Chi governa ci ha sempre detto che l'unico problema del Paese è l'immigrazione ma non stanno facendo abbastanza sull'emigrazione, per i giovani che potrebbero restare o tornare dopo una esperienza all'estero''. E ancora: “Chi governa il Paese ci ha ossessionato con l'immigrazione come fosse il partito principale, ma non ha capito che il problema principale è l'emigrazione".

Peccato, però, che con questa mossa Schlein conferma ancora una volta la debolezza del Pd in materia di immigrazione che, di fatto, continua a ritenere un falso problema. Ma non solo. Con questa proposta di legge, in pratica, il Pd dice chiaramente che si “deve garantire il diritto di restare nel proprio Paese ai giovani italiani”.

Bene, benissimo, ma allora non sarebbe giusto garantire il medesimo diritto anche agli immigrati? Perché sotto i governi targati Pd c’è stata un’accoglienza indiscriminata di giovani nordafricani che avrebbero voluto godere dello stesso diritto? Perché la sinistra italiana non si è mai fatta promotrice di un suo ‘Piano Mattei’ e perché non ha mai apertamente sostenuto quello presentato dal governo Meloni?