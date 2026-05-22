Fdi, la comunicazione del futuro tra AI, podcast e social

Il futuro della comunicazione, tra AI, nuovi media e nuovi linguaggi: giovedì 28 maggio Fondazione AN (via della Scrofa 43, Roma) ospita “Istantanea Digitale”, una giornata di dibattiti con personalità della politica, esperti del settore e professionisti del digital, organizzata dal Dipartimento Comunicazione di Fratelli d’Italia. Istantanea Digitale avrà inizio alle 9.50 con l’intervento del responsabile comunicazione del partito e ideatore dell’iniziativa Andrea Moi.

Tra gli ospiti della giornata inviati di guerra (Gian Micalessin, Francesco Semprini), chiamati a raccontare l'informazione sul campo oltre la propaganda, in dialogo con Maria Luisa Hawkins, corrispondente dalla Casa Bianca per Mediaset, e Giovan Battista Brunori, responsabile Rai per il Medio Oriente (ore 10), professionisti del digital, tra cui Tommaso Longobardi, responsabile della comunicazione digitale di Giorgia Meloni, Daniele Cinà, social media manager di Roberto Gualtieri, Carlo Passarello, a capo della comunicazione dell’ANM, Valerio D’Angeli, responsabile social di Carlo Calenda (ore 11.30), ma anche personalità della politica nazionale, con l’intervista doppia a Giovanni Donzelli (Responsabile organizzazione FdI) e Michele Gubitosa (Vicepresidente M5S), condotta da Daniele Denno di The Journalai (ore 14.30). A seguire focus sui podcast con le voci e i volti di Will, Radio Atreju, Pulp e Liberi Network (ore 15.30).

Chiude la giornata il panel “IA e nuovi media.