I Conte non tornano

Giuseppe Conte, l'ex premier gentiluomo di cui fino a oggi mi fidavo, ci ha mandato un avviso ai vigilanti: ci porterà in tribunale. Strano, ci vuole là dove la sinistra porta sempre la politica e chi non la pensa come lei, cioè di fronte al ricatto della magistratura. Ma noi non abbiamo paura, faccio il direttore di giornali da dodici anni e non ho mai perso un processo, a differenza di tanti giornalisti amici suoi che scrivono fregnacce e, come Fonzie, non chiedono mai scusa. Minetti docet. Noi facciamo il mestiere di cronisti, perché sul Covid le carte ci dicono che le verità sono nascoste, mentre le balle ce le hanno raccontate in mondovisione. E se Conte, che era premier, e ci ha chiusi in casa in buonafede, non ha nulla da nasconderci, dovrebbe raccontare ogni dettaglio e rispondere a tutte le domande. Invece siede nella commissione Covid che, per regolamento, impedisce ai suoi membri di parlare. Sembra fatta apposta per nascondere tutto. Voi direte che è un caso, ma non lo è. È lo stesso meccanismo, infatti, che riguarda Roberto Scarpinato e Federico Cafiero de Raho, seduti a loro volta nelle commissioni che dovrebbero interrogarli sull'Antimafia. Noi pubblicheremo tutto ciò che sappiamo, come abbiamo fatto ieri e come facciamo oggi con gli articoli di Francesco Boezi e di Felice Manti.

Vogliamo e chiediamo solo trasparenza: gli italiani devono sapere cosa è successo davvero in quei due anni. Se c'erano relazioni fra amici degli amici e se la sostituzione di Arcuri con il generale Figliuolo nasconde segreti che il Paese non conosce.