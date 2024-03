"Intervenga su fine vita e coppie gay". Il monito della Corte Costituzionale al Parlamento

Dal presidente della Corte Costituzionale è arrivato un richiamo al parlamento affinché intervenga in maniera urgente su due temi che diventano sempre più attuali e di interesse comune. Nel corso della sua relazione annuale, Augusto Antonio Barbera, presidente della Corte, alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha invitato il legislatore a esprimersi sui temi sui quali la Consulta ha già espresso il suo parere, in particolare sul fine vita, " cosiddetto caso Cappato ", e sul caso dei figli delle coppie omogenitoriali.

Barbera ha spiegato di provare un certo " rammarico " per il fatto che non ci sia ancora stato un intervento del legislatore in materia davanti alle sollecitazioni dei giudici costituzionali, " rinunciando a una prerogativa che gli compete " e, per questo, obbligando la Corte " a procedere con una propria e autonoma soluzione, inevitabile in forza dell'imperativo di osservare la Costituzione ". Nel caso specifico del fine vita, il presidente della Corte Costituzionale è apparso piuttosto fermo nel dichiarare che qualora " dovesse permanere l'inerzia del Parlamento ", sul tema, l'organo che presiede " non potrà non intervenire ". Questo perché la Corte Costituzionale rappresenta, nel suo ruolo, il " custode della Costituzione ".