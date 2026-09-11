La tre giorni degli azzurri. “Più soldi ai giovani”

Le urgenze dell’attualità, ma attraverso le lenti dei giovani. Alla tre giorni Azzurra libertà, che si apre oggi a Montesilvano in Abruzzo, è la Forza Italia delle nuove leve che interroga i dirigenti sui temi più incalzanti: dall’inverno demografico al fine vita, dall’istruzione al lavoro, dall’intelligenza artificiale alla casa, dalla difesa europea all’immigrazione, dalle baby gang alla droga.

Tutte le grandi battaglie liberali del berlusconismo tracciano il programma della kermesse, che traccia l’identità del partito poco prima della festa nazionale del 9 ottobre a Milano, dove si aprirà di fatto la campagna elettorale di Fi.

«Ma in cima alle nostre preoccupazioni - spiega Simone Leoni, presidente dei giovani azzurri - ci sono le tasse. Presenteremo proposte di legge per un taglio dell’Irpef, una Smart tax, per aiutare i ragazzi che vogliono essere competitivi, farsi una famiglia, trovare una casa, magari aprire un’impresa. I problemi non si risolvono con la ricetta della sinistra di alzare gli stipendi. Abbiamo altre idee e il motto è: più soldi in tasca ai giovani». Ieri ne ha parlato anche la presidente dei senatori azzurri, Stefania Craxi, preannunciando due proposte di legge per reddito di merito e abbattimento dell’Irpef per gli under 30.

Ad ascoltare i giovani, in un confronto generazionale, ci saranno in Abruzzo tutti i big del partito, a incominciare dal segretario Antonio Tajani, che chiuderà domenica l’evento. E poi ministri, come Elisabetta Casellati, Anna Maria Bernini, Paolo Zangrillo, Gilberto Pichetto, capigruppo, dirigenti, giornalisti, imprenditori.

Uno dei temi più caldi sarà quello della difesa europea e al dibattito di sabato parteciperà Matteo Perego, il sottosegretario alla Difesa che, secondo indiscrezioni, Fi vorrebbe come sindaco di Milano.

Un panel oggi pomeriggio è dedicato alla sfida nelle grandi città che andranno al voto nei prossimi mesi, oltre Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo. «Il centrodestra- dice Leoni - a volte si è trovato in difficoltà in questa sfida e ci confronteremo con alcuni vincenti, i sindaci di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro e di Pescara Carlo Masci».