Morta Anna Cece, storica militante di FdI Garbatella. Meloni dal G7: "Una presenza vera della nostra comunità politica"

Non rispondeva più al telefono e da domenica nessuno aveva avuto sue notizie. Quando i vigili del fuoco hanno forzato la porta della sua abitazione, in via Rosa Raimondi Garibaldi, alla Garbatella, hanno trovato il suo corpo riverso sul pavimento. È morta così Anna Cece, 64 anni, storica militante della destra romana e di Fratelli d’Italia.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, ma per la donna non c’era ormai più nulla da fare. Il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso. Dal 2022 Cece era costretta su una sedia a rotelle a causa di problemi cardiocircolatori. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le sue condizioni sociali sarebbero progressivamente peggiorate fino a una situazione di degrado

La notizia della morte si è rapidamente diffusa nel quartiere e negli ambienti politici della destra romana, dove Anna Cece era conosciuta da decenni. Una presenza abituale nelle iniziative politiche, nelle manifestazioni e negli appuntamenti della comunità di destra. Aveva attraversato le diverse stagioni di quell’area politica, dall’Msi ad Alleanza nazionale fino a Fratelli d’Italia, partecipando alle affissioni, agli incontri di Colle Oppio e alle edizioni di Atreju. A ricordarla è stata Giorgia Meloni, che si trova a Evian, in Francia, per il summit del G7.

Il presidente del Consiglio ha pubblicato su Facebook un messaggio accompagnato da una vecchia fotografia che la ritrae insieme alla Cece. Anna "è stata una presenza vera della nostra comunità politica, fin dall'inizio dell'esperienza di Fratelli d'Italia. Verace, sempre presente, con quel suo modo inconfondibile di esserci e di strappare un sorriso. Mancherà a tutti noi". Nella fotografia, Cece dà un bacio sulla guancia alla leader del governo. Lo scatto risale a più di vent’anni fa ed era stato scelto dalla stessa militante come immagine del proprio profilo Facebook. La didascalia recita: "Viterbo, 28 marzo 2004. Giorgia neo-eletta Presidente Nazionale di Azione Giovani".

Dopo la diffusione della notizia, sui social sono comparsi numerosi messaggi di cordoglio.

Il deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Sasso Deidda ha pubblicato una fotografia in cui abbraccia la militante, scrivendo: "A Dio cara Anna Cece". La senatrice di FdI e sottosegretario di Stato Isabella Rauti ha affidato il proprio saluto a poche parole: "A Dio Anna! Ci mancherai. Con te va via un pezzo di comunità".