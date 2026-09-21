Onorato punta su Contarina, l’ex fedelissimo di Alemanno

Si irrita quando il Giornale gli ricorda i suoi trascorsi nella destra romana, ma Alessandro Onorato ha una singolare difficoltà a prendere le distanze da quel mondo. A ricordarglielo, questa volta, è il suo stesso partito. Progetto Civico Italia, per Roma, ha scelto Vittorio Contarina.

Il neo coordinatore romano ha un passato nel Popolo della Libertà. Eletto nel 2008 nel tredicesimo municipio come consigliere, Contarina si avvicinò al sindaco Alemanno. L’ex ministro dell’Agricoltura, nel 2013, lo scelse per guidare la sua lista civica alle Comunali. “Contarina l’ho conosciuto come record man delle rapina subite nella sua farmacia”, disse ai tempi l’attuale esponente di Futuro nazionale. Se Alemanno avesse vinto il ballottaggio contro Ignazio Marino, il suo fedelissimo sarebbe anche stato eletto. Ma il centrodestra perse quelle elezioni e il farmacista sparì dall’agone politico.

Negli anni Contarina ha ricoperto incarichi di vertice in Federfarma. Ma da ieri ha il compito di rappresentare e organizzare il Pci in quella che dovrebbe essere la sua roccaforte. Il condizionale è d’obbligo: Progetto Civico Italia si muove come un partito, elegge i suoi organi dirigenziali e organizza iniziative territoriali. Ma non rispetta gli obblighi di legge che impongono di pubblicare sul proprio sito web finanziamenti, statuto e organigramma.

Onorato, come abbiamo rivelato qualche mese fa, vanta un breve trascorso nella destra sociale. Da giovanissimo, è transitato per una sezione romana, in quella che una volta si chiamava area augelliana (per il compianto senatore Andrea Augello). Da ieri, Progetto Civico Italia attinge a un’altra biografia politica maturata in quella storia. Comunque sia, la vittoria di Contarina non era scontata: ha battuto Tommaso Amodeo, consigliere capitolino e presidente della commissione Urbanistica di Roma.

Nelle intenzioni dell’assessore ai Grandi Eventi di Roma Capitale e del suo ispiratore Goffredo Bettini, Progetto Civico Italia dovrebbe costituire il “centro” di un Campo largo guidato da Giuseppe Conte. Bettini lavora da tempo a un indebolimento di Elly Schlein, in favore dell’ex premier. Per riuscirci, Onorato proverà a far salire sul carro qualche altro ex An.

Progetto Civico Italia battaglia contro lo Stabilicum per via delle 6mila sottoscrizioni a collegio, le firme richieste per presentarsi alle Politiche. Ieri Onorato ha rivolto un ennesimo appello alle forze di centrosinistra, chiedendo il più classico degli aiutini: “Se ognuno di loro (Pd, Avs e 5s, ndr) contribuisse generosamente alla costituzione di una componente di tre deputati nel gruppo misto saremmo messi nelle condizioni di presentarci alle prossime elezioni politiche, raccogliendo 94.500 firme”.

Certo, questo Pci è un “centrino” atipico: la regia e le basi teoriche sono state fornite da uno storico dirigente comunista, mentre i riferimenti territoriali provengono da esperienze aennine o da movimenti regionalisti come quella di Sud chiama Nord (Ismaele La Vardera). Un bluff variopinto più che bianco democristiano.